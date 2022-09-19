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19 Eyl 2022 - 10:44

Seda Sayan Rezil Rüsva Oldu! “Bu Nasıl Bir Saygısızlık!” Artık Çağlar Ökten Bile Engel Olamaz! Cimriliği Tutunca... Neler Oluyor?

Sabahların Sultanı Seda Sayan programlarına aralıksız devam ediyor. Her gün birbirinden farklı ve pahalı kıyafetler giyen Seda Sayan bu sefer rezil rüsva oldu. Kendisinden 25 yaş küçük kocası Çağlar Ökten bile bu sefer engel olamadı. Seda Sayan’ın cimriliği tutunca olanlar oldu. İşte detaylar.