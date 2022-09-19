Seda Sayan Rezil Rüsva Oldu! “Bu Nasıl Bir Saygısızlık!” Artık Çağlar Ökten Bile Engel Olamaz! Cimriliği Tutunca... Neler Oluyor?
Sabahların Sultanı Seda Sayan programlarına aralıksız devam ediyor. Her gün birbirinden farklı ve pahalı kıyafetler giyen Seda Sayan bu sefer rezil rüsva oldu. Kendisinden 25 yaş küçük kocası Çağlar Ökten bile bu sefer engel olamadı. Seda Sayan’ın cimriliği tutunca olanlar oldu. İşte detaylar.
Ünlü sanatçı Seda Sayan uzun süredir magazin ve sosyal medya gündeminde evliliğiyle konuşuluyordu. Kendisinden 25 yaş küçük 7. Eşi Çağlar Ökten ile diyar diyar gezen Seda Sayan’ın ekran karşısında milyonları karşılarken kullandığı aksesuarı ortalığı yaktı geçti, Sayan’ı rezil etti. Ortalığı birbirine katan gerçeği duyanlarsa bu cimrilik karşısında hayrete düştü. Konuya ilişkin tüm detayları sizin için derledik.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.