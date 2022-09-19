Çağatay Ulusoy ve Berrak Tüzünataç Yeniden Birlikte! Hayranları Sevinçten Çıldırıyor... Bu İkili Haklarında Çok Konuşturacak! Eski Sevgilileri Yeniden Bir Araya Getiren Olay Neydi?
Yakışıklılığının yanı sıra başarılı iş hayatıyla da adından sıkça söz ettiren Çağatay Ulusoy, bir zamanlar gönlünü güzel oyuncu Berrak Tüzünataç’a kaptırmış ve döneme en çok damga vuran ilişkilerden birisini yaşamaya başlamışlardı. Hayranlarını bir hayli sevindiren bu birlikteliğin noktalanmasıysa hakkında çok konuşturmuştu. Şimdiyse ikili yeniden birlikte! Peki, eski sevgilileri bir araya getiren olay neydi? İşte tüm detaylar!
Berrak Tüzünataç ve Çağatay Ulusoy’un birlikteliği zamanında hem sosyal medya hem de magazin gündeminin en çok konuşulan beraberliği olmayı başarmıştı. Kısa sürede hayranları tarafından çok yakıştırılan ve beğenilen birliktelik sonlanmıştı. Bu ayrılıkla birlikte iddia ve dedikoduların ardı arkası kesilmemiş adeta tüm ülke gözünü Ulusoy- Tüzünataç ikilisine çevirmişti. Peki, aradan geçen onca zamana rağmen neden tekrar bir araya geldiler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.