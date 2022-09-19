Çağatay Ulusoy ve Berrak Tüzünataç Yeniden Birlikte! Hayranları Sevinçten Çıldırıyor... Bu İkili Haklarında Çok Konuşturacak! Eski Sevgilileri Yeniden Bir Araya Getiren Olay Neydi?

Berrak Tüzünataç ve Çağatay Ulusoy’un birlikteliği zamanında hem sosyal medya hem de magazin gündeminin en çok konuşulan beraberliği olmayı başarmıştı. Kısa sürede hayranları tarafından çok yakıştırılan ve beğenilen birliktelik sonlanmıştı. Bu ayrılıkla birlikte iddia ve dedikoduların ardı arkası kesilmemiş adeta tüm ülke gözünü Ulusoy- Tüzünataç ikilisine çevirmişti. Peki, aradan geçen onca zamana rağmen neden tekrar bir araya geldiler?

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