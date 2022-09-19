Fenomen Gelin Hanife Gürdal İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Türbanını Çıkarmış… Sosyal Medya Sallanıyor; Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken isimler arasında yer alan Hanife Gürdal, evlilik programına katıldığı yıllarda başörtüsü takıyordu. Şimdilerde Gelin Evi yarışmasında boy gösteren Hanife Gürdal’ın başörtüsüz olması televizyon seyircisinin gözünden kaçmadı. İşte detaylar...
Gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken isimler arasında yer alan Hanife Gürdal, evlilik programına katıldığı yıllarda başörtüsü takıyordu. Şimdilerde Gelin Evi yarışmasında boy gösteren Hanife Gürdal’ın başörtüsüz olması televizyon seyircisinin gözünden kaçmadı. Hanife Gürdal, bu değişikliğin nedenini açıkladı! Peki, Hanife Gürdal, son hali nasıl? Hanife Gürdal, neden başörtüsünü çıkardı? Hanife Gürdal, neden açıldı? İşte, detaylar…
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19 Eyl 2022 - 16:06 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.