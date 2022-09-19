Fenomen Gelin Hanife Gürdal İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Türbanını Çıkarmış… Sosyal Medya Sallanıyor; Öyle Bir Şey Dedi Ki…

Gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken isimler arasında yer alan Hanife Gürdal, evlilik programına katıldığı yıllarda başörtüsü takıyordu. Şimdilerde Gelin Evi yarışmasında boy gösteren Hanife Gürdal’ın başörtüsüz olması televizyon seyircisinin gözünden kaçmadı. Hanife Gürdal, bu değişikliğin nedenini açıkladı! Peki, Hanife Gürdal, son hali nasıl? Hanife Gürdal, neden başörtüsünü çıkardı? Hanife Gürdal, neden açıldı? İşte, detaylar…

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