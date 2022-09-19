Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Öyle Bir Teklif Aldı Ki… Şans Yüzüne Güldü, Hayatı Komple Değişti! Bundan Sonra Taner Maner Hikaye!
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı ‘Dilek’ karakteriyle inanılmaz bir beğeni toparlayan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, geçtiğimiz sezonun sonunda seyircisine veda etmiş ve ekranlara sezon arasında mola vererek, yeni projelerini değerlendirmeye almıştı. Şimdilerde yeni projesi belli olan Gülsim Ali İlhan’ın yeni dizisi geçtiğimiz gün açıklandı. İşte detaylar...
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı ‘Dilek’ karakteriyle inanılmaz bir beğeni toparlayan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, geçtiğimiz sezonun sonunda seyircisine veda etmiş ve ekranlara sezon arasında mola vererek, yeni projelerini değerlendirmeye almıştı. Şimdilerde yeni projesi belli olan Gülsim Ali İlhan’ın yeni dizisi geçtiğimiz gün açıklandı. Öte yandan Gülsim Ali İlhan’ın yeni projesini görenler bir hayli şaşırdı! Peki, Gülsim Ali İlhan’ın yeni dizisi hangisi? Gülsim Ali İlhan, Selahaddin Eyyubi dizisinde mi oynayacak? Selahaddin Eyyubi dizisi oyuncuları kim, konusu ne, ne zaman ve hangi kanalda başlıyor? İşte, detaylar…
19 Eyl 2022 - 16:07 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.