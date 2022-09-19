Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Öyle Bir Teklif Aldı Ki… Şans Yüzüne Güldü, Hayatı Komple Değişti! Bundan Sonra Taner Maner Hikaye!

Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı ‘Dilek’ karakteriyle inanılmaz bir beğeni toparlayan ünlü oyuncu Gülsim Ali İlhan, geçtiğimiz sezonun sonunda seyircisine veda etmiş ve ekranlara sezon arasında mola vererek, yeni projelerini değerlendirmeye almıştı. Şimdilerde yeni projesi belli olan Gülsim Ali İlhan’ın yeni dizisi geçtiğimiz gün açıklandı. Öte yandan Gülsim Ali İlhan’ın yeni projesini görenler bir hayli şaşırdı! Peki, Gülsim Ali İlhan’ın yeni dizisi hangisi? Gülsim Ali İlhan, Selahaddin Eyyubi dizisinde mi oynayacak? Selahaddin Eyyubi dizisi oyuncuları kim, konusu ne, ne zaman ve hangi kanalda başlıyor? İşte, detaylar…