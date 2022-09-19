Şarkıcı Buray ile Ayşe Özyılmazel’ın Aşkı İfşa Oldu! Ayşe Özyılmazel Bakın Kaç Yaşındaymış? Buray ve Ayşe Özyılmazel Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…

Yaptığı popüler şarkılar ve sempatik tavırları ile milyonların sevgisini kazanan şarkıcı Buray ve meslektaşı ünlü isim Ayşe Özyılmazel arasında magazin dünyasının bir süredir merak ettiği ilişki, beklenen şekilde sonuca ulaştı. İkili arasındaki aşk yaşadıkları iddiası doğrulandı.

Ünlü isimler bir süredir magazin muhabirleri tarafından merakla takip ediliyordu. İkilinin buluşmaları ve halleri herkeste aynı soruyu akıllara getirirken sessizliğini koruyan çiftin sonunda aşkları ifşa oldu. Sevenleri tarafından merakla takip edilen ikilinin ilişkileri yaptıkları paylaşım ile tescillenirken beğeniler ve yorumlar ise şelale oldu. İkilinin ilişkisine sevinenler olduğu gibi üzülenler de olurken aralarındaki yaş farkı ise olay oldu.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…