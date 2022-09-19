Şarkıcı Buray ile Ayşe Özyılmazel’ın Aşkı İfşa Oldu! Ayşe Özyılmazel Bakın Kaç Yaşındaymış? Buray ve Ayşe Özyılmazel Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…
Son dönemde merakla takip edilen Buray ve Ayşe Özyılmazel ikilisi arasındaki aşk iddiaları doğru çıktı ve çiftin aşkı ifşa oldu. İki meslektaşın yaptığı paylaşım ve aralarındaki yaş farkı ise olay oldu. İşte Buray ve Ayşe Özyılmazel arasındaki aşk ve ikilinin yaş farkı…
Yaptığı popüler şarkılar ve sempatik tavırları ile milyonların sevgisini kazanan şarkıcı Buray ve meslektaşı ünlü isim Ayşe Özyılmazel arasında magazin dünyasının bir süredir merak ettiği ilişki, beklenen şekilde sonuca ulaştı. İkili arasındaki aşk yaşadıkları iddiası doğrulandı.
Ünlü isimler bir süredir magazin muhabirleri tarafından merakla takip ediliyordu. İkilinin buluşmaları ve halleri herkeste aynı soruyu akıllara getirirken sessizliğini koruyan çiftin sonunda aşkları ifşa oldu. Sevenleri tarafından merakla takip edilen ikilinin ilişkileri yaptıkları paylaşım ile tescillenirken beğeniler ve yorumlar ise şelale oldu. İkilinin ilişkisine sevinenler olduğu gibi üzülenler de olurken aralarındaki yaş farkı ise olay oldu.
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19 Eyl 2022 - 16:09 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.