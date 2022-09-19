- 19 Eyl 2022 - 16:09

Şarkıcı Buray ile Ayşe Özyılmazel’ın Aşkı İfşa Oldu! Ayşe Özyılmazel Bakın Kaç Yaşındaymış? Buray ve Ayşe Özyılmazel Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…

Son dönemde merakla takip edilen Buray ve Ayşe Özyılmazel ikilisi arasındaki aşk iddiaları doğru çıktı ve çiftin aşkı ifşa oldu. İki meslektaşın yaptığı paylaşım ve aralarındaki yaş farkı ise olay oldu. İşte Buray ve Ayşe Özyılmazel arasındaki aşk ve ikilinin yaş farkı…

Yaptığı popüler şarkılar ve sempatik tavırları ile milyonların sevgisini kazanan şarkıcı Buray ve meslektaşı ünlü isim Ayşe Özyılmazel arasında magazin dünyasının bir süredir merak ettiği ilişki, beklenen şekilde sonuca ulaştı. İkili arasındaki aşk yaşadıkları iddiası doğrulandı.

Ünlü isimler bir süredir magazin muhabirleri tarafından merakla takip ediliyordu. İkilinin buluşmaları ve halleri herkeste aynı soruyu akıllara getirirken sessizliğini koruyan çiftin sonunda aşkları ifşa oldu. Sevenleri tarafından merakla takip edilen ikilinin ilişkileri yaptıkları paylaşım ile tescillenirken beğeniler ve yorumlar ise şelale oldu. İkilinin ilişkisine sevinenler olduğu gibi üzülenler de olurken aralarındaki yaş farkı ise olay oldu.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

19 Eyl 2022 - 16:09 - Gündem

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e İnanılmaz Sözler! Davalık Olan İkili Arasındaki Gerilim Artıyor! “İki Gram Beyninle…” mask
Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e İnanılmaz Sözler! Davalık Olan İkili Arasındaki Gerilim Artıyor! “İki Gram Beyninle…”
Otomobil Sahiplerine Dev Müjde! Akaryakıtta Dev İndirim! Depolar Rahatlıkla Fullenecek! İşte Akaryakıtlarda Uygulanacak Dev İndirim ve 19 Eylül 2022 Güncel Akaryakıt Fiyatları! mask
Otomobil Sahiplerine Dev Müjde! Akaryakıtta Dev İndirim! Depolar Rahatlıkla Fullenecek! İşte Akaryakıtlarda Uygulanacak Dev İndirim ve 19 Eylül 2022 Güncel Akaryakıt Fiyatları!
Türkonfed Yönetim Kurulu Anıtkabir’i Ziyaret Etti... mask
Türkonfed Yönetim Kurulu Anıtkabir’i Ziyaret Etti...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park’ta Yürüyüş Yaptı! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Central Park’ta Yürüyüş Yaptı!
Şehit Yakınları ve Gazilerin Hayatını Kolaylaştıran Ekonomik ve Sosyal Destekler Paylaşıldı! İşte Ayrıntılar... mask
Şehit Yakınları ve Gazilerin Hayatını Kolaylaştıran Ekonomik ve Sosyal Destekler Paylaşıldı! İşte Ayrıntılar...
Kanuni Sultan Süleyman Macaristan'da Anıldı! mask
Kanuni Sultan Süleyman Macaristan'da Anıldı!
Başkent Beltek’te Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başlıyor! 65 Farklı Branş... mask
Başkent Beltek’te Yeni Dönem Kurs Kayıtları Başlıyor! 65 Farklı Branş...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Alanda İş Birliğine Hazırız" mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her Alanda İş Birliğine Hazırız"
Ankara 'da Başkent Kültür Yolu Festivali Başlıyor! Ünlü İsimler, Çok Özel Sergiler Ankaralılarla Buluşacak... mask
Ankara 'da Başkent Kültür Yolu Festivali Başlıyor! Ünlü İsimler, Çok Özel Sergiler Ankaralılarla Buluşacak...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Semerkant'ta İkili Temasları Sürdürüyor! mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan Semerkant'ta İkili Temasları Sürdürüyor!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Arka Sokaklar Zeliş Bembeyaz Elbisesinin İçine Çamaşır Giymeyince... Yüsra Geyik Yaptığı Paylaşımda Hem Göğsünü Hem Sırtını Hem De Kalçalarını Ortaya Serdi! “Yandı Buralar...” mask
Arka Sokaklar Zeliş Bembeyaz Elbisesinin İçine Çamaşır Giymeyince... Yüsra Geyik Yaptığı Paylaşımda Hem Göğsünü Hem Sırtını Hem De Kalçalarını Ortaya Serdi! “Yandı Buralar...”
Defne Samyeli Kızlarından Önce Evleniyor! Nikâh Masasına Oturmaya Sayılı Gün Kaldı! “Yarım Asırlık Hatun Herkesi Cebinden Çıkardı...” Abidin’den Sonra Ortalık Durulmak Bilmedi! mask
Defne Samyeli Kızlarından Önce Evleniyor! Nikâh Masasına Oturmaya Sayılı Gün Kaldı! “Yarım Asırlık Hatun Herkesi Cebinden Çıkardı...” Abidin’den Sonra Ortalık Durulmak Bilmedi!
Serenay Sarıkaya’nın Kombinine Harcadığı Parayı Duyan Deliye Döndü! “Bizim de Açlıktan Ağzımız Kokuyor, Adaletin Batsın Dünya!” Sadece Aksesuara Bile... Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Serenay Sarıkaya’nın Kombinine Harcadığı Parayı Duyan Deliye Döndü! “Bizim de Açlıktan Ağzımız Kokuyor, Adaletin Batsın Dünya!” Sadece Aksesuara Bile... Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Demet Özdemir Hamile Mi? Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Kaynanası Hayatının Şokunu Yaşayacak! Oğuzhan Koç’un Elleri Kollarına Dolanacak! mask
Demet Özdemir Hamile Mi? Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Kaynanası Hayatının Şokunu Yaşayacak! Oğuzhan Koç’un Elleri Kollarına Dolanacak!
Pınar Altuğ Yıllar Sonra Gençlik Fotoğrafını Paylaştı! Göğüs Dekoltesi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Sen Taşmışsın Be!” mask
Pınar Altuğ Yıllar Sonra Gençlik Fotoğrafını Paylaştı! Göğüs Dekoltesi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Sen Taşmışsın Be!”
Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e İnanılmaz Sözler! Davalık Olan İkili Arasındaki Gerilim Artıyor! “İki Gram Beyninle…” mask
Ece Ronay’dan Mehmet Ali Erbil’e İnanılmaz Sözler! Davalık Olan İkili Arasındaki Gerilim Artıyor! “İki Gram Beyninle…”
İsabella Şarkısıyla Ününe Ün Katmıştı! Fevki Kaan’ın Şarkıları Sosyal Medyayı Kasıp Kavuruyor; Hayat Hikayesi Dengeleri Alt Üst Etti! mask
İsabella Şarkısıyla Ününe Ün Katmıştı! Fevki Kaan’ın Şarkıları Sosyal Medyayı Kasıp Kavuruyor; Hayat Hikayesi Dengeleri Alt Üst Etti!
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Öyle Bir Teklif Aldı Ki… Şans Yüzüne Güldü, Hayatı Komple Değişti! Bundan Sonra Taner Maner Hikaye! mask
Gönül Dağı Dizisinin Dilek’i Öyle Bir Teklif Aldı Ki… Şans Yüzüne Güldü, Hayatı Komple Değişti! Bundan Sonra Taner Maner Hikaye!
Fenomen Gelin Hanife Gürdal İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Türbanını Çıkarmış… Sosyal Medya Sallanıyor; Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Fenomen Gelin Hanife Gürdal İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Türbanını Çıkarmış… Sosyal Medya Sallanıyor; Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Hadise’nin Eski Aşkından Skandal Açıklama! Mehmet Dinçerler Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Hadise Şimdi Delirebilir! Meğer… mask
Hadise’nin Eski Aşkından Skandal Açıklama! Mehmet Dinçerler Hakkında Öyle Şeyler Dedi Ki, Hadise Şimdi Delirebilir! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Arka Sokaklar Zeliş Bembeyaz Elbisesinin İçine Çamaşır Giymeyince... Yüsra Geyik Yaptığı Paylaşımda Hem Göğsünü Hem Sırtını Hem De Kalçalarını Ortaya Serdi! “Yandı Buralar...” mask
Arka Sokaklar Zeliş Bembeyaz Elbisesinin İçine Çamaşır Giymeyince... Yüsra Geyik Yaptığı Paylaşımda Hem Göğsünü Hem Sırtını Hem De Kalçalarını Ortaya Serdi! “Yandı Buralar...”
Defne Samyeli Kızlarından Önce Evleniyor! Nikâh Masasına Oturmaya Sayılı Gün Kaldı! “Yarım Asırlık Hatun Herkesi Cebinden Çıkardı...” Abidin’den Sonra Ortalık Durulmak Bilmedi! mask
Defne Samyeli Kızlarından Önce Evleniyor! Nikâh Masasına Oturmaya Sayılı Gün Kaldı! “Yarım Asırlık Hatun Herkesi Cebinden Çıkardı...” Abidin’den Sonra Ortalık Durulmak Bilmedi!
Şarkıcı Buray ile Ayşe Özyılmazel’ın Aşkı İfşa Oldu! Ayşe Özyılmazel Bakın Kaç Yaşındaymış? Buray ve Ayşe Özyılmazel Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer… mask
Şarkıcı Buray ile Ayşe Özyılmazel’ın Aşkı İfşa Oldu! Ayşe Özyılmazel Bakın Kaç Yaşındaymış? Buray ve Ayşe Özyılmazel Arasındaki Yaş Farkı Şoke Etti! Meğer…
Pınar Altuğ Yıllar Sonra Gençlik Fotoğrafını Paylaştı! Göğüs Dekoltesi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Sen Taşmışsın Be!” mask
Pınar Altuğ Yıllar Sonra Gençlik Fotoğrafını Paylaştı! Göğüs Dekoltesi Yürekleri Hop Hop Hoplattı! “Sen Taşmışsın Be!”
Serenay Sarıkaya’nın Kombinine Harcadığı Parayı Duyan Deliye Döndü! “Bizim de Açlıktan Ağzımız Kokuyor, Adaletin Batsın Dünya!” Sadece Aksesuara Bile... Sosyal Medya Çalkalanıyor! mask
Serenay Sarıkaya’nın Kombinine Harcadığı Parayı Duyan Deliye Döndü! “Bizim de Açlıktan Ağzımız Kokuyor, Adaletin Batsın Dünya!” Sadece Aksesuara Bile... Sosyal Medya Çalkalanıyor!
Demet Özdemir Hamile Mi? Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Kaynanası Hayatının Şokunu Yaşayacak! Oğuzhan Koç’un Elleri Kollarına Dolanacak! mask
Demet Özdemir Hamile Mi? Öyle Bir Açıklama Yaptı Ki, Kaynanası Hayatının Şokunu Yaşayacak! Oğuzhan Koç’un Elleri Kollarına Dolanacak!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL