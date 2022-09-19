Pınar Altuğ’un Kaynanası Öyle Bir Şey Söyledi Ki Ortalık Buz Kesti! Bitmek Bilmeyen Yaş Muhabbeti İkilinin Arasında Sorun Mu Yarattı! Neler Oluyor?
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan başarılı oyuncu Pınar Altuğ’un kaynanası camiadan kişilerle aynı masada otururken söyledikleriyle masayı buz kestirdi. Yıllarca Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan arasındaki yaş farkı her daim gündemde kalmıştı, peki şimdi sorun mu çıktı? Konuya dair tüm detaylar haberimizin devamında.
48 yaşındaki ünlü oyuncu ve eski manken Pınar Altuğ, 2008 yılında hayatını oyuncu Yağmur Atacan ile birleştirmişti. Yağmur Atacan’ın 39 Pınar Altuğ’un ise 48 yaşında olması uzunca bir süre magazin ve sosyal medya gündemini meşgul etmişti. İkili gelen eleştirilere kulaklarını tıkasalar da insanlar susmak bilmedi. Mutlu evlilikleri olan Atacan- Altuğ çiftinin kızları Su Atacan’ın büyümesi de gözlerden kaçmamıştı. Şimdilerde kayınvalidesinin yaptığı açıklamayla gündemde olan Pınar Altuğ, gelen yorumlara en sert cevabı verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.