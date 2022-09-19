Pınar Altuğ’un Kaynanası Öyle Bir Şey Söyledi Ki Ortalık Buz Kesti! Bitmek Bilmeyen Yaş Muhabbeti İkilinin Arasında Sorun Mu Yarattı! Neler Oluyor?

48 yaşındaki ünlü oyuncu ve eski manken Pınar Altuğ, 2008 yılında hayatını oyuncu Yağmur Atacan ile birleştirmişti. Yağmur Atacan’ın 39 Pınar Altuğ’un ise 48 yaşında olması uzunca bir süre magazin ve sosyal medya gündemini meşgul etmişti. İkili gelen eleştirilere kulaklarını tıkasalar da insanlar susmak bilmedi. Mutlu evlilikleri olan Atacan- Altuğ çiftinin kızları Su Atacan’ın büyümesi de gözlerden kaçmamıştı. Şimdilerde kayınvalidesinin yaptığı açıklamayla gündemde olan Pınar Altuğ, gelen yorumlara en sert cevabı verdi.

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