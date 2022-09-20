Sinan Akçıl’ın Neden Mehmet Dinçerler’e Destek Verdiği Şimdi Belli Oldu! “Kökünüze Kibrit Suyu...” Burcu Kıratlı’nın Hamlesine Bilmiyorum Demişti Ama... Şaşırdık Mı?
Ünlü sanatçı Sinan Akçıl, eski sevgilisi Hadise ve boşanma sürecinde olduğu eşi Mehmet Dinçerler ile arasında geçen yüzük konusunda Mehmet Dinçerler’e neden destek verdiği belli oldu. Sosyal medya kullanıcılarının sinirden köpürdüğü bu konu daha çok konuşulur. İkinci kez boşanma aşamasına geldiği eşi Burcu Kıratlı’nın yüzüğü neden gönderdiği konusunda bilgi sahibi olmadığını belirten Akçıl ile ilgili ortaya çıkan gerçeğe şok olacaksınız.
Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, ortaya koyduğu baaşrılı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen isimlerden birisi. Son yaptığı açıklamayla hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düşen Akçıl ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek herkesi şoka soktu. Merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte ayrıntılar!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.