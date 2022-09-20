Sinan Akçıl’ın Neden Mehmet Dinçerler’e Destek Verdiği Şimdi Belli Oldu! “Kökünüze Kibrit Suyu...” Burcu Kıratlı’nın Hamlesine Bilmiyorum Demişti Ama... Şaşırdık Mı?

Ünlü şarkıcı ve söz yazarı Sinan Akçıl, ortaya koyduğu baaşrılı işlerin yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmeyen isimlerden birisi. Son yaptığı açıklamayla hem sosyal medya hem de magazin gündemine bomba gibi düşen Akçıl ile ilgili ortaya çıkan bir gerçek herkesi şoka soktu. Merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte ayrıntılar!

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