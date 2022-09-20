- 20 Eyl 2022 - 16:10

Selin Ciğerci Ceviz Kadar Tektaşı Taktı! Kim Bu Şanslı Adam? “Özlemişim...” Yan Yana Dizildiler Gülmekten Kırılıp Geçtiler! “Harika Bir Kadınsın İşte Bu!”

Magazin ve sosyal medya gündeminden bir an olsun düşmek bilmeyen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra arasındaki ikinci evlilikte ayrılıkla sonlandı. Gökhan Çıra yeni sevgili yapınca Selin Ciğerci’de ceviz kadar büyük bir tektaş taktı ve “Kim bu şanslı adam?” Sorusunun sorulmasına neden oldu. Özlemişim açıklamasında bulunan Ciğerci, arkadaşlarıyla da keyif dolu anlar yaşadı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşımları sizin için derledik.

Instagram fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Selin Ciğerci sosyal medya paylaşımlarına ara vermeden devam ediyor. İki kez evlenip boşandığı eski eşi Gökhan Çıra’yı hayatından tamamen silen Ciğerci, gönderme yapmalara da doyamıyor. Boşandıktan yalnızca 16 gün sonra yeni sevgilisiyle boy boy fotoğrafları magazin ve sosyal medya gündemine düşen Çıra, Ciğerci’nin gözünde ölüden farksız.

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20 Eyl 2022 - 16:10 Ankara- Yaşam

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