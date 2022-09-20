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20 Eyl 2022 - 16:10

Selin Ciğerci Ceviz Kadar Tektaşı Taktı! Kim Bu Şanslı Adam? “Özlemişim...” Yan Yana Dizildiler Gülmekten Kırılıp Geçtiler! “Harika Bir Kadınsın İşte Bu!”

Magazin ve sosyal medya gündeminden bir an olsun düşmek bilmeyen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra arasındaki ikinci evlilikte ayrılıkla sonlandı. Gökhan Çıra yeni sevgili yapınca Selin Ciğerci’de ceviz kadar büyük bir tektaş taktı ve “Kim bu şanslı adam?” Sorusunun sorulmasına neden oldu. Özlemişim açıklamasında bulunan Ciğerci, arkadaşlarıyla da keyif dolu anlar yaşadı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşımları sizin için derledik.