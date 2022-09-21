Hadise ve Mehmet Dinçerler Yeniden Barıştı! Ortalığı Karıştırıp; Boşanma Davası Açmışlardı... Aşkları Gururlarına Engel Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor...
Hem evlilikleri hem de boşanma kararlarıyla adeta gündemi baştan yazan Hadise- Mehmet Dinçerler çifti ayrılacaklarını sosyal medya hesaplarından resmen duyurmuşlardı. Kısa sürede herkesin en çok merak ettiği konulardan birisi olan bu ayrılığın ardından çiftin aşkı gururlarına engel oldu ve yeniden barıştılar. Boşanma davasının açılmasıyla gündemi sallayan ikili şimdide barışacakları haberiyle herkesin diline düştü. İşte detaylar.
Türk pop müziğinin efsane ismi Hadise ve iş adamı eşi Mehmet Dinçerler birlikte oldukları ilk günden bu yana magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmuşlardı. Dolu dolu yaşadıkları aşklarını sessiz sedasız bir düğünle resmiyete taşıyan ikili boşanacakları iddiasıyla da hem magazin hem de sosyal medya gündemine bomba gibi düşmüşlerdi. İkili iddiaları doğruladılar ve boşanacakları haberini sosyal medya hesaplarından doğruladılar.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.