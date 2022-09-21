Anasayfa/

Foto Galeri/

21 Eyl 2022 - 14:30

Hadise ve Mehmet Dinçerler Yeniden Barıştı! Ortalığı Karıştırıp; Boşanma Davası Açmışlardı... Aşkları Gururlarına Engel Oldu! Sosyal Medya Sallanıyor...

Hem evlilikleri hem de boşanma kararlarıyla adeta gündemi baştan yazan Hadise- Mehmet Dinçerler çifti ayrılacaklarını sosyal medya hesaplarından resmen duyurmuşlardı. Kısa sürede herkesin en çok merak ettiği konulardan birisi olan bu ayrılığın ardından çiftin aşkı gururlarına engel oldu ve yeniden barıştılar. Boşanma davasının açılmasıyla gündemi sallayan ikili şimdide barışacakları haberiyle herkesin diline düştü. İşte detaylar.