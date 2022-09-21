Hadise’nin Boşanma Aşamasındaki Eşi Hakkında Skandal İddia! Meğer O Ünlü Çiftin Boşanmasındaki Sebepmiş… “Yazıklar Olsun!”
Boşanmaları ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. Sosyal medyada dolanan iddia sonrası Mehmet Dinçerler ile Asena Atalay’ın geçmişte bir ilişkisi olduğu öne sürüldü. Öte yandan Mehmet Dinçerler’in bu iddialara verdiği yanıt, herkesi şaşırttı! İşte detaylar...
Boşanmaları ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. Sosyal medyada dolanan iddia sonrası Mehmet Dinçerler ile Asena Atalay’ın geçmişte bir ilişkisi olduğu öne sürüldü. Öte yandan Mehmet Dinçerler’in bu iddialara verdiği yanıt, herkesi şaşırttı! Peki, Asena Atalay ile Mehmet Dinçerler olayı ne? Asena Atalay ile Mehmet Dinçerler arasında ne var? Mehmet Dinçerler, hakkındaki iddialar ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…
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21 Eyl 2022 - 14:49 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.