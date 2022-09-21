Hadise’nin Boşanma Aşamasındaki Eşi Hakkında Skandal İddia! Meğer O Ünlü Çiftin Boşanmasındaki Sebepmiş… “Yazıklar Olsun!”

Boşanmaları ile gündemlerden bir an olsun düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler hakkında bir iddia daha ortaya atıldı. Sosyal medyada dolanan iddia sonrası Mehmet Dinçerler ile Asena Atalay’ın geçmişte bir ilişkisi olduğu öne sürüldü. Öte yandan Mehmet Dinçerler’in bu iddialara verdiği yanıt, herkesi şaşırttı! Peki, Asena Atalay ile Mehmet Dinçerler olayı ne? Asena Atalay ile Mehmet Dinçerler arasında ne var? Mehmet Dinçerler, hakkındaki iddialar ile ilgili ne dedi? İşte, detaylar…

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