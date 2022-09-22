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22 Eyl 2022 - 12:30

Güzellik Kraliçesi Şevval Şahin'nin Babasından Şok Edici Açıklamalar! Kadınlarla İlgili Yorumları İfşalandı! Gören İnanamadı, Böyle Bir Aşağılama Yok!

2018 yılında Miss Turkey güzeli seçilen güzellik kraliçesi Şevval Şahin’in babasının yaptığı yorumlar ifşalandı. Baba Şahin’in kadınlara yaptığı yorumları görenler inanamadı. Aşağılamada çığır açan Şahin kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşacağı isimlerden birisi olacak. İşte detaylar!