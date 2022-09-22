- 22 Eyl 2022 - 12:30 G: 22 Eyl 2022 - 13:27

Güzellik Kraliçesi Şevval Şahin'nin Babasından Şok Edici Açıklamalar! Kadınlarla İlgili Yorumları İfşalandı! Gören İnanamadı, Böyle Bir Aşağılama Yok!

2018 yılında Miss Turkey güzeli seçilen güzellik kraliçesi Şevval Şahin’in babasının yaptığı yorumlar ifşalandı. Baba Şahin’in kadınlara yaptığı yorumları görenler inanamadı. Aşağılamada çığır açan Şahin kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşacağı isimlerden birisi olacak. İşte detaylar!

Estetikli güzelliğiyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken 2018 Miss Turkey güzellik kraliçesi Şevval Şahin aynı zamanda da özel hayatıyla da yankı uyandıran isimler arasında yer alıyor. Kısa sürede geniş kitlelerce takip edilmeye başlanan Şevval Şahin, şimdi de babasının yaptığı yorumlarla gündemdeki yerini aldı.

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22 Eyl 2022 - 12:30 Ankara- Yaşam

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