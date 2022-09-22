Güzellik Kraliçesi Şevval Şahin'nin Babasından Şok Edici Açıklamalar! Kadınlarla İlgili Yorumları İfşalandı! Gören İnanamadı, Böyle Bir Aşağılama Yok!
2018 yılında Miss Turkey güzeli seçilen güzellik kraliçesi Şevval Şahin’in babasının yaptığı yorumlar ifşalandı. Baba Şahin’in kadınlara yaptığı yorumları görenler inanamadı. Aşağılamada çığır açan Şahin kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşacağı isimlerden birisi olacak. İşte detaylar!
Estetikli güzelliğiyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken 2018 Miss Turkey güzellik kraliçesi Şevval Şahin aynı zamanda da özel hayatıyla da yankı uyandıran isimler arasında yer alıyor. Kısa sürede geniş kitlelerce takip edilmeye başlanan Şevval Şahin, şimdi de babasının yaptığı yorumlarla gündemdeki yerini aldı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.