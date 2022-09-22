Bez Bebek Dizisinin Şoker’ini Artık Kimse Tanıyamıyor! Akıllara Kötülüleriyle Kazınmıştı; Son Halini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!

Türkiye’nin unutulmayan fantastik dizilerinden biri olan Bez Bebek isimli yapımda rol alan ve dizide canlandırdığı Şoker isimli kötü karakter ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mehmet Usta, bir süredir ortada gözükmüyordu. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Mehmet Usta, son haliyle herkesi şaşırttı. Özelikle Mehmet Usta’nın geçirdiği değişim, o dönemleri hatırlayanları etkiledi. Peki, Bez Bebek’in Şoker’i Mehmet Usta şimdi ne yapıyor? Bez Bebek’in Şoker’i Mehmet Usta son hali nasıl? İşte, detaylar…

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