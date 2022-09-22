Bez Bebek Dizisinin Şoker’ini Artık Kimse Tanıyamıyor! Akıllara Kötülüleriyle Kazınmıştı; Son Halini Görenler Ne Diyeceğini Şaşırdı!
Türkiye’nin unutulmayan fantastik dizilerinden biri olan Bez Bebek isimli yapımda rol alan ve dizide canlandırdığı Şoker isimli kötü karakter ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mehmet Usta, bir süredir ortada gözükmüyordu. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Mehmet Usta, son haliyle herkesi şaşırttı. İşte Mehmet Usta ile ilgili merak edilen detaylar...
Türkiye’nin unutulmayan fantastik dizilerinden biri olan Bez Bebek isimli yapımda rol alan ve dizide canlandırdığı Şoker isimli kötü karakter ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Mehmet Usta, bir süredir ortada gözükmüyordu. Yıllar sonra yeniden ortaya çıkan Mehmet Usta, son haliyle herkesi şaşırttı. Özelikle Mehmet Usta’nın geçirdiği değişim, o dönemleri hatırlayanları etkiledi. Peki, Bez Bebek’in Şoker’i Mehmet Usta şimdi ne yapıyor? Bez Bebek’in Şoker’i Mehmet Usta son hali nasıl? İşte, detaylar…
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22 Eyl 2022 - 14:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.