Masterchef Yarışmasında Olay Yaratan Kaşık! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Acun Reyting İçin Ne Yapacağını Şaşırdı!” Neler Oluyor?
Sezon yarışını neredeyse yarılayan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında heyecanlı yarış tam gaz sürerken; yarışmanın son bölümünde hiç beklenmeyen bir şey yaşandı. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında bir yarışmacı yaptığı tabak ile sezonun ilk kaşığını artırdı. Kaşığı atan Mehmet Yalçınkaya, o ismi açıklayınca herkes şaşırdı! İşte detaylar...
Sezon yarışını neredeyse yarılayan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında heyecanlı yarış tam gaz sürerken; yarışmanın son bölümünde hiç beklenmeyen bir şey yaşandı. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında bir yarışmacı yaptığı tabak ile sezonun ilk kaşığını artırdı. Kaşığı atan Mehmet Yalçınkaya, o ismi açıklayınca herkes şaşırdı! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu, kim elendi? MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında kaşığı attıran isim kim? İşte, detaylar…
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23 Eyl 2022 - 13:14 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.