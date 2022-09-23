Masterchef Yarışmasında Olay Yaratan Kaşık! Sosyal Medya Ayağa Kalktı! “Acun Reyting İçin Ne Yapacağını Şaşırdı!” Neler Oluyor?

Sezon yarışını neredeyse yarılayan MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında heyecanlı yarış tam gaz sürerken; yarışmanın son bölümünde hiç beklenmeyen bir şey yaşandı. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında bir yarışmacı yaptığı tabak ile sezonun ilk kaşığını artırdı. Kaşığı atan Mehmet Yalçınkaya, o ismi açıklayınca herkes şaşırdı! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında neler oluyor? MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının son bölümünde ne oldu, kim elendi? MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında kaşığı attıran isim kim? İşte, detaylar…

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