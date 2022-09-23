Anasayfa/

Foto Galeri/

23 Eyl 2022 - 14:38

İrem Derici Bembeyaz Bikinisiyle Süt Gibi Vücudunu Kanıtladı! Cem Belevi Ağlayarak Günlüğüne Yaz! Görenlerin Nutku Tutuldu; İçi Eridi...

Deli dolu tavırlarıyla her daim gündemde olan, hem güçlü sesi hem de cesur pozlarıyla yürek hoplatan İrem Derici, bembeyaz bikinisiyle süt gibi vücudunu kanıtladı. Cem Belevi’nin ağlayarak günlüğüne yazacağı bu pozu görenlerin nutku tutuldu içi eridi. Peki, o paylaşımda dikkat çeken detay neydi? Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte ayrıntılar.