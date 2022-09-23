İrem Derici Bembeyaz Bikinisiyle Süt Gibi Vücudunu Kanıtladı! Cem Belevi Ağlayarak Günlüğüne Yaz! Görenlerin Nutku Tutuldu; İçi Eridi...
Deli dolu tavırlarıyla her daim gündemde olan, hem güçlü sesi hem de cesur pozlarıyla yürek hoplatan İrem Derici, bembeyaz bikinisiyle süt gibi vücudunu kanıtladı. Cem Belevi’nin ağlayarak günlüğüne yazacağı bu pozu görenlerin nutku tutuldu içi eridi. Peki, o paylaşımda dikkat çeken detay neydi? Konuya ilişkin merak edilen tüm detayları sizin için derledik. İşte ayrıntılar.
Dillere dolanan şarkıların mimarı, eğlenceli tavırlarıyla her daim ön planda olan güzel sanatçı İrem Derici yine sosyal medya ve magazin gündemine bomba gibi bir haberle düştü. Ortalığı kasıp kavuran güzel şarkıcının eski sevgilisi yüzünden anıldığı bu olayda kullanıcıların neredeyse hepsinin İrem Derici’nin yanında olduğu görülmüştü. Şimdiyse son paylaşımıyla yürekleri hoplatan Derici’den gelen paylaşım gündeme bomba gibi düştü.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.