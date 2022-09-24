Fenomen Taha Duymaz’ın Yaşadıkları Hüngür Hüngür Ağlattı! Estetik Üzerine Estetik Yaptırmıştı; Hayat Hikayesi İçleri Cız Ettirdi! Kabul Edilir Gibi Değil…

17 yaşında evinin mutfağından çekmiş olduğu yemek videolarıyla milyonları ikiye bölen Taha Duymaz, kısa sürede binlerce takipçisi kazanmıştı. Erkek olduğu için yemek yapmasına tepkiler alan Taha Duymaz, bu işin peşini bırakmamış ve sevenleri için sık sık yeni tarifler paylamıştı. Peki, gencecik bir isim olan Taha Duymaz neler yaşamış?

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