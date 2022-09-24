Fenomen Taha Duymaz’ın Yaşadıkları Hüngür Hüngür Ağlattı! Estetik Üzerine Estetik Yaptırmıştı; Hayat Hikayesi İçleri Cız Ettirdi! Kabul Edilir Gibi Değil…
Sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımlarla adını duyuran Taha Duymaz, yaşadıklarını ilk kez açıkladı! Sözleriyle hüngür hüngür ağlatan Taha Duymaz, hayat hikayesiyle içlerin cız etmesine neden oldu! Kabul edilebilir bir hayat yaşamayan fenomen, estetiklerinden sonra çok konuşulacak açıklamalarda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
17 yaşında evinin mutfağından çekmiş olduğu yemek videolarıyla milyonları ikiye bölen Taha Duymaz, kısa sürede binlerce takipçisi kazanmıştı. Erkek olduğu için yemek yapmasına tepkiler alan Taha Duymaz, bu işin peşini bırakmamış ve sevenleri için sık sık yeni tarifler paylamıştı. Peki, gencecik bir isim olan Taha Duymaz neler yaşamış?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.