Her burcun aşk yaşamındaki davranışları, diğer burçlardan farklı olarak şekilleniyor. Karakteristik olarak belirli özellikle sahip olan burçlar, kendine has özellikleriyle insanların önemli tavırları üzerinde etki gösteriyor. Kuşkusuz aşk yaşamı da bu etki alanlarından biri olmakla birlikte bazı burçlara sahip olan insanların asla aklıyla hareket etmediğini söylemek mümkün oluyor. Mantıklı kararlardan oldukça uzak olan bu burçlar, Zodyak kuşağının en duygusal insanları olarak, hep kalbinin sesini dinliyor! Peki, hangi burç kalbine söz geçiremiyor? İşte aklının sesini duyamayan burçlar…