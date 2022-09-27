Hangi Burç Kalbine Söz Geçiremiyor? İşte Aklının Sesini Duyamayan Burçlar…
Her burcun aşk yaşamındaki davranışları, diğer burçlardan farklı olarak şekilleniyor. Karakteristik olarak belirli özellikle sahip olan burçlar, kendine has özellikleriyle insanların önemli tavırları üzerinde etki gösteriyor. Kuşkusuz aşk yaşamı da bu etki alanlarından biri olmakla birlikte bazı burçlara sahip olan insanların asla aklıyla hareket etmediğini söylemek mümkün oluyor. İşte kalbine söz geçiremeyen burçlarla ilgili detaylar...
Her burcun aşk yaşamındaki davranışları, diğer burçlardan farklı olarak şekilleniyor. Karakteristik olarak belirli özellikle sahip olan burçlar, kendine has özellikleriyle insanların önemli tavırları üzerinde etki gösteriyor. Kuşkusuz aşk yaşamı da bu etki alanlarından biri olmakla birlikte bazı burçlara sahip olan insanların asla aklıyla hareket etmediğini söylemek mümkün oluyor. Mantıklı kararlardan oldukça uzak olan bu burçlar, Zodyak kuşağının en duygusal insanları olarak, hep kalbinin sesini dinliyor! Peki, hangi burç kalbine söz geçiremiyor? İşte aklının sesini duyamayan burçlar…
27 Eyl 2022 - 12:26 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.