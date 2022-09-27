- 27 Eyl 2022 - 18:11 G: 27 Eyl 2022 - 18:16

Hadise'den Boşanma Aşamasında Olan Mehmet Dinçerler O Güzelle Görüntülendi! "Daha Boşanmadın!" Hadise'nin Niye Ağladığı Belli Oldu! Tepkiler Arka Arkaya Geliyor...

Türkiye gündeminden bir türlü düşmek bilmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Rodos Adaları’nda bir güzelle yakalanan Dinçerler, Hadise’nin ağlamasına yeniden sebep oldu. Sosyal medya ve magazin gündeminde bomba etkisi yaratan bu konuya gelen yorumlarsa bir hayli ağırdı. Neler oldu neler!

Hem güzelliği hem de başarılı işleriyle adından sık sık adından söz ettiren Hadise, artık yalnızca bunlarla değil aynı zamanda özel hayatıyla da en çok konuşulan isimler arasında yer alıyordu. Aşk dolu birlikteliklerini bir anda evlilikle taçlandıran ikili sessiz sedasız dünya evine girmişlerdi. Boşanmaları ise evlilikleri kadar sakin olmadı. Ortaya çıkan bir güzel gündemi yerinden oynattı. İşte detaylar!

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27 Eyl 2022 - 18:11 Ankara- Yaşam

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