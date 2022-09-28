- 28 Eyl 2022 - 09:57 G: 28 Eyl 2022 - 10:03

Masterchef Fatma Nur Kazan Kaynatıyor! Diskalifiye Edilmesine Ramak Kaldı; Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil! “Midemiz Bulanıyor Artık!” Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur resmen kazan kaynatıyor! Diskalifiye edilmesine ramak kalan Fatma Nur’un yaptıkları ise artık kabul edilir gibi değil! “Midemiz bulanıyor” yorumlarını alan Masterchef, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Mavi takım ve Kırmızı takım, Türk mutfağının en muhteşem lezzetlerinden biri olan kebapları yapmak için tezgah başına geçmişlerdi. Fatma Nur’un yapmış olduğu hamle ise seyircilerin ve şeflerin canına tak ettirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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28 Eyl 2022 - 09:57 Ankara- Yaşam

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