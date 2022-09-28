Masterchef Fatma Nur Kazan Kaynatıyor! Diskalifiye Edilmesine Ramak Kaldı; Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil! “Midemiz Bulanıyor Artık!” Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Fatma Nur resmen kazan kaynatıyor! Diskalifiye edilmesine ramak kalan Fatma Nur’un yaptıkları ise artık kabul edilir gibi değil! “Midemiz bulanıyor” yorumlarını alan Masterchef, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Mavi takım ve Kırmızı takım, Türk mutfağının en muhteşem lezzetlerinden biri olan kebapları yapmak için tezgah başına geçmişlerdi. Fatma Nur’un yapmış olduğu hamle ise seyircilerin ve şeflerin canına tak ettirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.