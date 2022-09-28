Masterchef Fatma Nur Kazan Kaynatıyor! Diskalifiye Edilmesine Ramak Kaldı; Yaşananlar Kabul Edilir Gibi Değil! “Midemiz Bulanıyor Artık!” Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümü dün akşam yayınlanmıştı. Mavi takım ve Kırmızı takım, Türk mutfağının en muhteşem lezzetlerinden biri olan kebapları yapmak için tezgah başına geçmişlerdi. Fatma Nur’un yapmış olduğu hamle ise seyircilerin ve şeflerin canına tak ettirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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