- 28 Eyl 2022 - 11:58 G: 28 Eyl 2022 - 12:22

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Boşanıyor Mu? Tek Bir Kareyle Her Şeye Yanıt Verildi; Sadece 1 Ay Önce Evlenmişlerdi… “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma aşamasına geldikleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Tek bir kare her şeye yanıt verirken; çiftin düğünün bir ay önce bugün yapıldığı ortaya çıktı! Hayranlarının “Yok artık” dediği durum, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Şubat ayında Etiler’de lüks bir otelin kral odasında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik aşkına “Evet” demişti. 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takan Demet Özdemir, Ağustos ayının son günlerinde dünya evine girmişti. 1 aydır evli olan çiftten gelen kara habere ilk yanıt verildi! Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu?

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28 Eyl 2022 - 11:58 Ankara- Yaşam

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