Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Boşanıyor Mu? Tek Bir Kareyle Her Şeye Yanıt Verildi; Sadece 1 Ay Önce Evlenmişlerdi… “Yok Artık!”
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma aşamasına geldikleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Tek bir kare her şeye yanıt verirken; çiftin düğünün bir ay önce bugün yapıldığı ortaya çıktı! Hayranlarının “Yok artık” dediği durum, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Şubat ayında Etiler’de lüks bir otelin kral odasında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik aşkına “Evet” demişti. 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takan Demet Özdemir, Ağustos ayının son günlerinde dünya evine girmişti. 1 aydır evli olan çiftten gelen kara habere ilk yanıt verildi! Peki, Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanıyor mu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.