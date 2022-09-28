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28 Eyl 2022 - 11:58

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç Boşanıyor Mu? Tek Bir Kareyle Her Şeye Yanıt Verildi; Sadece 1 Ay Önce Evlenmişlerdi… “Yok Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çiftinin boşanma aşamasına geldikleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Tek bir kare her şeye yanıt verirken; çiftin düğünün bir ay önce bugün yapıldığı ortaya çıktı! Hayranlarının “Yok artık” dediği durum, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…