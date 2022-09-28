Hadise’den Yürek Sızlatan Görüntü! Sadece 4 Ay Evli Kalmıştı, Başına Gelmeyen Kalmamıştı! Koca Kıbrıs’ı Ayağa Kaldırdı! “Değmez Be Bacım!”
Son zamanlarda boşanma süreçleri ile gündemlerden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Kıbrıs sahnesinde herkesi şoke eden bir olaya imza atan Hadise, bir kez daha akıllara İzmir sahnesini getirdi! İşte detaylar...
Son zamanlarda boşanma süreçleri ile gündemlerden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Kıbrıs sahnesinde herkesi şoke eden bir olaya imza atan Hadise, bir kez daha akıllara İzmir sahnesini getirdi! Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı mı, ne zaman boşanacak? Hadise, Kıbrıs sahnesinde ne yaşadı? Hadise’nin Kıbrıs konserinde neler oldu? İşte, detaylar…
28 Eyl 2022 - 13:49 - Magazin
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.