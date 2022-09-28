Hadise’den Yürek Sızlatan Görüntü! Sadece 4 Ay Evli Kalmıştı, Başına Gelmeyen Kalmamıştı! Koca Kıbrıs’ı Ayağa Kaldırdı! “Değmez Be Bacım!”

Son zamanlarda boşanma süreçleri ile gündemlerden düşmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Kıbrıs sahnesinde herkesi şoke eden bir olaya imza atan Hadise, bir kez daha akıllara İzmir sahnesini getirdi! Peki, Hadise ve Mehmet Dinçerler boşandı mı, ne zaman boşanacak? Hadise, Kıbrıs sahnesinde ne yaşadı? Hadise’nin Kıbrıs konserinde neler oldu? İşte, detaylar…