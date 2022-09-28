Sakıp Sabancı’nın Yüreğinde Sızıydı… Bedensel Engelli Oğlunun Son Halini Görenler Şoke Oldu! Artık 52 Yaşına Basmış…

İş dünyasının tanınmış simalarından biri olan rahmetli Sakıp Sabancı’nın engelli olduğu öğrenilen oğlu Metin Sabancı, yıllar sonra yeniden görüntülendi. Şimdilerde 52. yaşına basmış olan Metin Sabancı, bir sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı. Öte yandan Metin Sabancı’nın değişimi herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Metin Sabancı kimdir? Metin Sabancı’nın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Metin Sabancı şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

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