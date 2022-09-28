Sakıp Sabancı’nın Yüreğinde Sızıydı… Bedensel Engelli Oğlunun Son Halini Görenler Şoke Oldu! Artık 52 Yaşına Basmış…
İş dünyasının tanınmış simalarından biri olan rahmetli Sakıp Sabancı’nın engelli olduğu öğrenilen oğlu Metin Sabancı, yıllar sonra yeniden görüntülendi. Şimdilerde 52. yaşına basmış olan Metin Sabancı, bir sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı. Öte yandan Metin Sabancı’nın değişimi herkesi şaşırtmayı başardı! İşte detaylar...
İş dünyasının tanınmış simalarından biri olan rahmetli Sakıp Sabancı’nın engelli olduğu öğrenilen oğlu Metin Sabancı, yıllar sonra yeniden görüntülendi. Şimdilerde 52. yaşına basmış olan Metin Sabancı, bir sosyal medya paylaşımında ortaya çıktı. Öte yandan Metin Sabancı’nın değişimi herkesi şaşırtmayı başardı! Peki, Metin Sabancı kimdir? Metin Sabancı’nın hastalığı ne, sağlık durumu nasıl? Metin Sabancı şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
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28 Eyl 2022 - 13:57 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.