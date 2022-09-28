Serdar Ortaç Elinde Avucunda Ne Varsa Kaybetti! İhanet İtirafından Sonra Yaptıklarına Akıl Sır Ermiyor! “Şaka Mı!”
Sahnelerin popüler isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan hiç beklenmedik bir hamle geldi. Yaz aylarında toplam 15 milyon TL borç ödediğini duyurarak, herkesi şaşırtan Serdar Ortaç’ın bu kez evini satışa çıkardığı iddia edildi. Serdar Ortaç’ın elinde kalan son evinin değeri ise, ağızları resmen açık bıraktırdı! İşte detaylar...
Sahnelerin popüler isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan hiç beklenmedik bir hamle geldi. Yaz aylarında toplam 15 milyon TL borç ödediğini duyurarak, herkesi şaşırtan Serdar Ortaç’ın bu kez evini satışa çıkardığı iddia edildi. Serdar Ortaç’ın elinde kalan son evinin değeri ise, ağızları resmen açık bıraktırdı! Peki, Serdar Ortaç, evini mi satıyor? Serdar Ortaç, evini niye satıyor? Serdar Ortaç’ın evi nerede, kaç TL değerinde? İşte, detaylar…
28 Eyl 2022 - 14:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.