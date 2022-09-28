Serdar Ortaç Elinde Avucunda Ne Varsa Kaybetti! İhanet İtirafından Sonra Yaptıklarına Akıl Sır Ermiyor! “Şaka Mı!”

Sahnelerin popüler isimlerinden biri olan ünlü şarkıcı Serdar Ortaç’tan hiç beklenmedik bir hamle geldi. Yaz aylarında toplam 15 milyon TL borç ödediğini duyurarak, herkesi şaşırtan Serdar Ortaç’ın bu kez evini satışa çıkardığı iddia edildi. Serdar Ortaç’ın elinde kalan son evinin değeri ise, ağızları resmen açık bıraktırdı! Peki, Serdar Ortaç, evini mi satıyor? Serdar Ortaç, evini niye satıyor? Serdar Ortaç’ın evi nerede, kaç TL değerinde? İşte, detaylar…