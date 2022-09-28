Acun Ilıcalı'dan Sude Burcu ve Mert Öcal'a Milyon Liralık Jest! Evlenme Arifesine Girince Öyle Bir Olay Koptu Ki... Düğün Hediyeleri Gırla Gelmeye Başladı! Neler Oluyor?
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Survivor All Star 2022’de yer döken yarışmacılar Sude Burcu ve Mert Öcal’a büyük bir jest yaptı. Evlenme arifesinde olan çiftin arasındaki ciddiyete atılan ilk adımın ardından düğün hediyeleri sırayla gelmeye başladı. Peki, neler oluyor?
Dünyanın en zorlu yarışması olarak adlandırılan Survivor’da tanışıp sevgili olan ve adaya veda ettikten sonra bir an olsun birbirlerinden ayrılmayan Sude Burcu ve Mert Öcal çifti birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldılar. Doğum günü kutlamasında bir anda yüzüğü çıkarıp hayatını sevgilisiyle birleştirmek isteyen Mert Öcal herkesi de şaşkına çevirdi. Bu kararın ardından gelen hediyelerse dudak uçuklattı.
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.