- 28 Eyl 2022 - 16:27 G: 28 Eyl 2022 - 16:42

Acun Ilıcalı'dan Sude Burcu ve Mert Öcal'a Milyon Liralık Jest! Evlenme Arifesine Girince Öyle Bir Olay Koptu Ki... Düğün Hediyeleri Gırla Gelmeye Başladı! Neler Oluyor?

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, TV8 ekranları aracılığıyla seyircisiyle buluşan Survivor All Star 2022’de yer döken yarışmacılar Sude Burcu ve Mert Öcal’a büyük bir jest yaptı. Evlenme arifesinde olan çiftin arasındaki ciddiyete atılan ilk adımın ardından düğün hediyeleri sırayla gelmeye başladı. Peki, neler oluyor?

Dünyanın en zorlu yarışması olarak adlandırılan Survivor’da tanışıp sevgili olan ve adaya veda ettikten sonra bir an olsun birbirlerinden ayrılmayan Sude Burcu ve Mert Öcal çifti birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldılar. Doğum günü kutlamasında bir anda yüzüğü çıkarıp hayatını sevgilisiyle birleştirmek isteyen Mert Öcal herkesi de şaşkına çevirdi. Bu kararın ardından gelen hediyelerse dudak uçuklattı.

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28 Eyl 2022 - 16:27 Ankara- Yaşam

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