TOKİ Ankara Arsa Satışı Ne Zaman Yapılacak, Nerede Yapılacak? TOKİ Arsa Projesi Nasıl Yapılacak? İşte O Tarih ve Detaylar…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde duyurulmuş olan ‘Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’ kapsamında sadece konutların değil, arsaların da satışa çıkarılacağı öğrenildi. Arsalar için de kura çekimi yapılacağı öğrenilirken; dileyen vatandaşların konut kurasına girip hazır konut alabileceği, dileyen vatandaşların ise, arsa satın alarak kendi konutlarını yapabileceği açıklandı. İşte TOKİ Ankara ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde duyurulmuş olan ‘Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’ kapsamında sadece konutların değil, arsaların da satışa çıkarılacağı öğrenildi. Arsalar için de kura çekimi yapılacağı öğrenilirken; dileyen vatandaşların konut kurasına girip hazır konut alabileceği, dileyen vatandaşların ise, arsa satın alarak kendi konutlarını yapabileceği açıklandı. Öte yandan Ankara’da da proje kapsamında TOKİ tarafından arsaların satışa çıkarılacağı öğrenilirken; aynı zamanda açık artırma ile de arsaların satışa çıkarılacağı kamuoyuna bildirildi. Peki, TOKİ Ankara arsa satışı ne zaman yapılacak, nerede yapılacak? TOKİ arsa projesi nasıl yapılacak? İşte o tarih ve detaylar…
30 Eyl 2022 - 00:19 - Gündem
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.