Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 13 Eylül 2022 tarihinde duyurulmuş olan ‘Yüzyılın Sosyal Konut Projesi’ kapsamında sadece konutların değil, arsaların da satışa çıkarılacağı öğrenildi. Arsalar için de kura çekimi yapılacağı öğrenilirken; dileyen vatandaşların konut kurasına girip hazır konut alabileceği, dileyen vatandaşların ise, arsa satın alarak kendi konutlarını yapabileceği açıklandı. Öte yandan Ankara’da da proje kapsamında TOKİ tarafından arsaların satışa çıkarılacağı öğrenilirken; aynı zamanda açık artırma ile de arsaların satışa çıkarılacağı kamuoyuna bildirildi. Peki, TOKİ Ankara arsa satışı ne zaman yapılacak, nerede yapılacak? TOKİ arsa projesi nasıl yapılacak? İşte o tarih ve detaylar…