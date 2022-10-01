Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine ve Somer Aşkı Bitti! Gerçekler Gün Gibi Ortaya Çıktı; Hamile Haliyle Kapı Dışarı Edildi… Boşanma Kararı Verildi!
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan, mosmor kesildi! Gerçekler gün gibi ortaya çıkınca; boşanma kararı çoktan verildi! Bir bölüm önce hamile olduğu ortaya çıkan Türkan’ın Korman konağından kapı dışarı edildiği görüldü. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Berker Güven, Özgü Kaya, Veda Yurtsever ve İclal Aydın gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamlarını sallıyor. İclal Aydın’ın en çok okunan eserlerinden biri olan “Üç Kız Kardeş” kitabından esinlenerek ekranlara gelen dizide heyecan hep yüksek seviyelerde yaşanıyor. Yalan ve ihanetlerle dolu bir evlilik yapan ama bunların hiçbirinin farkında olmayan Türkan’ın en sonunda her şeyi öğrendiği belli oldu! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.