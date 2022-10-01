- 01 Eki 2022 - 21:57

Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine ve Somer Aşkı Bitti! Gerçekler Gün Gibi Ortaya Çıktı; Hamile Haliyle Kapı Dışarı Edildi… Boşanma Kararı Verildi!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan, mosmor kesildi! Gerçekler gün gibi ortaya çıkınca; boşanma kararı çoktan verildi! Bir bölüm önce hamile olduğu ortaya çıkan Türkan’ın Korman konağından kapı dışarı edildiği görüldü. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinde neler oluyor?

Başrollerinde Berker Güven, Özgü Kaya, Veda Yurtsever ve İclal Aydın gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisi, Salı akşamlarını sallıyor. İclal Aydın’ın en çok okunan eserlerinden biri olan “Üç Kız Kardeş” kitabından esinlenerek ekranlara gelen dizide heyecan hep yüksek seviyelerde yaşanıyor. Yalan ve ihanetlerle dolu bir evlilik yapan ama bunların hiçbirinin farkında olmayan Türkan’ın en sonunda her şeyi öğrendiği belli oldu! Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Eki 2022 - 21:57 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Dünyayla Benim Aramda Dizisinin Konusu Nedir, Neyi Anlatıyor? Dünyayla Benim Aramda Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Dünyayla Benim Aramda Oyuncuları Kimler? mask
Dünyayla Benim Aramda Dizisinin Konusu Nedir, Neyi Anlatıyor? Dünyayla Benim Aramda Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Dünyayla Benim Aramda Oyuncuları Kimler?
Mahkum Dizisinin Finali Kesinleşti! FOX TV “Bu İş Böyle Yürümez!” Dedi; İpini Kesip Eline Verdi! “Yok Artık!” Tarih Belli… mask
Mahkum Dizisinin Finali Kesinleşti! FOX TV “Bu İş Böyle Yürümez!” Dedi; İpini Kesip Eline Verdi! “Yok Artık!” Tarih Belli…
Camdaki Kız Dizisinden Cenaze Kalkıyor! Nalan'ın Gözü Açıldı... Sedat ve Hayri’yi Kapı Dışarı Etti! “Adamı Öptükten Sonra Mı Aklın Başına Geldi!” mask
Camdaki Kız Dizisinden Cenaze Kalkıyor! Nalan'ın Gözü Açıldı... Sedat ve Hayri’yi Kapı Dışarı Etti! “Adamı Öptükten Sonra Mı Aklın Başına Geldi!”
Camdaki Kız Dizisinde Muzo Her Şeyi Anladı! Nalan ve Hayri Olayı Büyük Patlak Verdi; Nalan Kapının Önüne Konulacak! mask
Camdaki Kız Dizisinde Muzo Her Şeyi Anladı! Nalan ve Hayri Olayı Büyük Patlak Verdi; Nalan Kapının Önüne Konulacak!
Duy Beni Dizisinin Ekim'inin Eski Sevgilisi Rol Arkadaşı Çıktı! Genç Kızların Hayran Olduğu İsimle Öyle Bir Aşk Yaşamış Ki… “Keşke Evlenseydiniz!” mask
Duy Beni Dizisinin Ekim'inin Eski Sevgilisi Rol Arkadaşı Çıktı! Genç Kızların Hayran Olduğu İsimle Öyle Bir Aşk Yaşamış Ki… “Keşke Evlenseydiniz!”
Çukur İzleyicisine Büyük Müjde Verildi! Kadro “Okeylendi!” Yayın Tarihi Açıklandı! Yamaç Bu Kez Bambaşka Bir Şekilde Sevenlerinin Karşısına Çıkacak! mask
Çukur İzleyicisine Büyük Müjde Verildi! Kadro “Okeylendi!” Yayın Tarihi Açıklandı! Yamaç Bu Kez Bambaşka Bir Şekilde Sevenlerinin Karşısına Çıkacak!
Aldatmak Dizisi 2. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aldatmak Dizisi 2. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Aldatmak İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Mahkum Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Mahkum Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Mahkum Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 11. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi 11. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 29 Eylül 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi İlk Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 50. Bölüm Full İzle! 29 Eylül 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Selin Ciğerci'nin Verdiği Pozlar Eyfel Kulesini Salladı! Gökhan Çıra Aldattığına Bin Pişman Olacak! Dekolteleri 100 Yıla Damgasını Vuracak… mask
Selin Ciğerci'nin Verdiği Pozlar Eyfel Kulesini Salladı! Gökhan Çıra Aldattığına Bin Pişman Olacak! Dekolteleri 100 Yıla Damgasını Vuracak…
Hilal Altınbilek Sütyensiz Pozlarıyla Alev Alev Yaktı! Ayrılık Kararından Sonra Öyle Bir Güzelleşti Ki… “Boşanmak Yaradı Be!” Yorumlar Gırla… mask
Hilal Altınbilek Sütyensiz Pozlarıyla Alev Alev Yaktı! Ayrılık Kararından Sonra Öyle Bir Güzelleşti Ki… “Boşanmak Yaradı Be!” Yorumlar Gırla…
Dünyayla Benim Aramda Dizisinin İlkin’i Demet Özdemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Demet Özdemir'in Nereli Olduğunu Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer... mask
Dünyayla Benim Aramda Dizisinin İlkin’i Demet Özdemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Demet Özdemir'in Nereli Olduğunu Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer...
Buğra Gülsoy Sevişme Sahneleriyle Sosyal Medyayı Salladı! Dünyayla Benim Aramda Dizisinin Tolga'sı Buğra Gülsoy Bakın Kaç Yaşındaymış? Nereli Olduğunu Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer... mask
Buğra Gülsoy Sevişme Sahneleriyle Sosyal Medyayı Salladı! Dünyayla Benim Aramda Dizisinin Tolga'sı Buğra Gülsoy Bakın Kaç Yaşındaymış? Nereli Olduğunu Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer...
Seher Dilovan'ın İsviçre'de Ki Köy Hayatı Herkesi Şok Etti! Seher Dilovan Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Seher Dilovan Nerede Yaşıyor? mask
Seher Dilovan'ın İsviçre'de Ki Köy Hayatı Herkesi Şok Etti! Seher Dilovan Kimdir, Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Seher Dilovan Nerede Yaşıyor?
Doya Doya Moda’yı Diskalifiye Olan Gamze Taşkın Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Kısmetse Olur Yarışmasından Sonra Ünlenmişti! mask
Doya Doya Moda’yı Diskalifiye Olan Gamze Taşkın Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Görenler Şaştı Kaldı! Meğer Kısmetse Olur Yarışmasından Sonra Ünlenmişti!
Survivor Batuhan Karacakaya’nın Sevgilisi Bir İçim Su! Aleyna Çalışkan Defterini Kapattı; Yeni Sevgilisiyle Twitter’ı Birbirine Kattı! “Güzelden Anlıyor! Yengeye Bak Be!” mask
Survivor Batuhan Karacakaya’nın Sevgilisi Bir İçim Su! Aleyna Çalışkan Defterini Kapattı; Yeni Sevgilisiyle Twitter’ı Birbirine Kattı! “Güzelden Anlıyor! Yengeye Bak Be!”
Masterchef Serpilay En Sonunda Kendisini Bataklığa Batırdı! Acun Medya Planlasa Bu Kadar Olmazdı! 83 Milyon İzlerken Ağza Alınan Laflar… mask
Masterchef Serpilay En Sonunda Kendisini Bataklığa Batırdı! Acun Medya Planlasa Bu Kadar Olmazdı! 83 Milyon İzlerken Ağza Alınan Laflar…
Hadise ve Mehmet Dinçerler Hakkında Son Haber Yürekleri Sızlattı! Çifti Sonsuza Kadar Koptu! Para Yüzünden Birbirilerine Girmişlerdi... mask
Hadise ve Mehmet Dinçerler Hakkında Son Haber Yürekleri Sızlattı! Çifti Sonsuza Kadar Koptu! Para Yüzünden Birbirilerine Girmişlerdi...
Seda Bakan İkinci Kızının Yüzünü Gösterdi! Ela'yı Görenler “Maşallah” Demeden Duramadı; Şimdiden Annesinin Kopyası! mask
Seda Bakan İkinci Kızının Yüzünü Gösterdi! Ela'yı Görenler “Maşallah” Demeden Duramadı; Şimdiden Annesinin Kopyası!
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Selin Ciğerci'nin Verdiği Pozlar Eyfel Kulesini Salladı! Gökhan Çıra Aldattığına Bin Pişman Olacak! Dekolteleri 100 Yıla Damgasını Vuracak… mask
Selin Ciğerci'nin Verdiği Pozlar Eyfel Kulesini Salladı! Gökhan Çıra Aldattığına Bin Pişman Olacak! Dekolteleri 100 Yıla Damgasını Vuracak…
Altın Durdu Durdu Tam 12’den Vurdu! 1 Ekim Altın Fiyatları Ortalığı Yaktı Yıktı! 1450 Lira Olacak Deniyordu; Kuyumcular Dizlerini Dövmeye Başladı! mask
Altın Durdu Durdu Tam 12’den Vurdu! 1 Ekim Altın Fiyatları Ortalığı Yaktı Yıktı! 1450 Lira Olacak Deniyordu; Kuyumcular Dizlerini Dövmeye Başladı!
Hilal Altınbilek Sütyensiz Pozlarıyla Alev Alev Yaktı! Ayrılık Kararından Sonra Öyle Bir Güzelleşti Ki… “Boşanmak Yaradı Be!” Yorumlar Gırla… mask
Hilal Altınbilek Sütyensiz Pozlarıyla Alev Alev Yaktı! Ayrılık Kararından Sonra Öyle Bir Güzelleşti Ki… “Boşanmak Yaradı Be!” Yorumlar Gırla…
Dünyayla Benim Aramda Dizisinin Konusu Nedir, Neyi Anlatıyor? Dünyayla Benim Aramda Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Dünyayla Benim Aramda Oyuncuları Kimler? mask
Dünyayla Benim Aramda Dizisinin Konusu Nedir, Neyi Anlatıyor? Dünyayla Benim Aramda Dizisi Hangi Kanalda Yayınlanıyor? Dünyayla Benim Aramda Oyuncuları Kimler?
Dünyayla Benim Aramda Dizisinin İlkin’i Demet Özdemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Demet Özdemir'in Nereli Olduğunu Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer... mask
Dünyayla Benim Aramda Dizisinin İlkin’i Demet Özdemir Bakın Kaç Yaşındaymış? Demet Özdemir'in Nereli Olduğunu Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer...
Buğra Gülsoy Sevişme Sahneleriyle Sosyal Medyayı Salladı! Dünyayla Benim Aramda Dizisinin Tolga'sı Buğra Gülsoy Bakın Kaç Yaşındaymış? Nereli Olduğunu Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer... mask
Buğra Gülsoy Sevişme Sahneleriyle Sosyal Medyayı Salladı! Dünyayla Benim Aramda Dizisinin Tolga'sı Buğra Gülsoy Bakın Kaç Yaşındaymış? Nereli Olduğunu Duyanlar Şaştı Kaldı! Meğer...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL