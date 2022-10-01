Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Mi? Ilgaz Savcı Kafayı Yiyecek; Mutluluktan Deliye Dönecek! 6 Ay Sonrasında… Senaristten Bomba Hamle Geldi!
Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da büyük bomba patlak verdi! Ceylin’den gelen hamilelik haberi sosyal medyada yankı uyandırdı! Ilgaz Savcı’nın mutluluktan kafayı yiyeceğine dair yorumlar arka arkaya gelirken; 6 ay sonrasında ise büyük bomba patladı! Peki, senaristten gelen hamle ne oldu?
Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, Pazar akşamlarının yıldızı olmuştu. Hikayenin tansiyonun yüksek olması ve oyuncuların üst düzey performans sergilemesi seyircilerin ekranlara kilitlenmesine neden oluyordu. Dizinin ikinci sezonundaki ilerleyiş Ilgaz Savcı’nın ölümüyle sonuçlanacaktı. Yeni bölümde yaşanan tek bir gelişme ise bebek haberini seyirciye müjdeledi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.