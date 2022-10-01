- 01 Eki 2022 - 16:04

Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Mi? Ilgaz Savcı Kafayı Yiyecek; Mutluluktan Deliye Dönecek! 6 Ay Sonrasında… Senaristten Bomba Hamle Geldi!

Kanal D ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yargı’da büyük bomba patlak verdi! Ceylin’den gelen hamilelik haberi sosyal medyada yankı uyandırdı! Ilgaz Savcı’nın mutluluktan kafayı yiyeceğine dair yorumlar arka arkaya gelirken; 6 ay sonrasında ise büyük bomba patladı! Peki, senaristten gelen hamle ne oldu?

Başrollerinde Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yargı dizisi, Pazar akşamlarının yıldızı olmuştu. Hikayenin tansiyonun yüksek olması ve oyuncuların üst düzey performans sergilemesi seyircilerin ekranlara kilitlenmesine neden oluyordu. Dizinin ikinci sezonundaki ilerleyiş Ilgaz Savcı’nın ölümüyle sonuçlanacaktı. Yeni bölümde yaşanan tek bir gelişme ise bebek haberini seyirciye müjdeledi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Eki 2022 - 16:04 Ankara- Yaşam

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