- 01 Eki 2022 - 16:05

Masterchef Yarışmasında Eski Türkiye Güzeli Ortaya Çıktı! Mehmet Şef Baktıkça Baktı; Eski Hallerinden Eser Kalmadı! Neler Oluyor?

Ekranların reyting rekortmeni yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, yeni bölümleri il seyirci karşısına çıkmayı bu hafta da sürdürdü. Adım adım finaline yaklaşan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, son bölümünü dün akşam ekranlara getirdi. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının dünkü bölümünden sonra yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan eski Türkiye güzeli ise, herkesi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Ekranların reyting rekortmeni yapımlarından biri olan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, yeni bölümleri il seyirci karşısına çıkmayı bu hafta da sürdürdü. Adım adım finaline yaklaşan MasterChef Türkiye 2022 yarışması, son bölümünü dün akşam ekranlara getirdi. MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının dünkü bölümünden sonra yayınlanan yeni bölüm fragmanında ortaya çıkan eski Türkiye güzeli ise, herkesi şaşkına çevirdi! Peki, MasterChef Türkiye 2022 yarışmasına katılan eski Türkiye güzeli kim? MasterChef Türkiye 2022 yarışması yeni bölümünde neler olacak? İşte, detaylar…

01 Eki 2022 - 16:05 - Masterchef Türkiye 2022

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