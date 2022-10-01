Çukur İzleyicisine Büyük Müjde Verildi! Kadro “Okeylendi!” Yayın Tarihi Açıklandı! Yamaç Bu Kez Bambaşka Bir Şekilde Sevenlerinin Karşısına Çıkacak!
Show TV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan ve yayınlandığı dönemde elde ettiği reytingler ile ekranlara damga vuran Çukur dizisi hakkında çok sıcak bir gelişme yaşandı. Ekranlara yeniden döneceği iddia edilen Çukur dizisi, seyircisini şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Çukur dizisinin geri döneceğine yönelik iddialar yanıt bulmaya başlamışken son detaylar haberimizde...
Show TV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan ve yayınlandığı dönemde elde ettiği reytingler ile ekranlara damga vuran Çukur dizisi hakkında çok sıcak bir gelişme yaşandı. Ekranlara yeniden döneceği iddia edilen Çukur dizisi, seyircisini şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Çukur dizisinin geri döneceğine yönelik iddialar yanıt bulmaya başlamışken, konuyla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, Çukur dizisi yeniden mi başlıyor? Çukur dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Çukur dizisi ekranlara geri mi dönüyor? İşte, detaylar…
01 Eki 2022 - 16:06 - Dizi Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.