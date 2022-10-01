Çukur İzleyicisine Büyük Müjde Verildi! Kadro “Okeylendi!” Yayın Tarihi Açıklandı! Yamaç Bu Kez Bambaşka Bir Şekilde Sevenlerinin Karşısına Çıkacak!

Show TV ekranlarının sevilen yapımlarından biri olan ve yayınlandığı dönemde elde ettiği reytingler ile ekranlara damga vuran Çukur dizisi hakkında çok sıcak bir gelişme yaşandı. Ekranlara yeniden döneceği iddia edilen Çukur dizisi, seyircisini şimdiden heyecanlandırmayı başardı. Çukur dizisinin geri döneceğine yönelik iddialar yanıt bulmaya başlamışken, konuyla ilgili detaylar da gün yüzüne çıkmaya başladı. Peki, Çukur dizisi yeniden mi başlıyor? Çukur dizisi ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Çukur dizisi ekranlara geri mi dönüyor? İşte, detaylar…