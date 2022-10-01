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01 Eki 2022 - 22:19

Duy Beni Dizisinde Seyirciyi Ayağa Kaldıran Ateşli Öpüşme! Okulun Ortasında, Öğretmenlerin Gözlerinin Önünde Dudak Dudağa Geldiler… "Senin Aşkın Yalan"

STAR TV ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Duy Beni’de skandal bir olay yaşandı! Ortalığı ayağa kaldıran ateşli öpüşme “Bitsin artık şu dizi” yorumlarına neden oldu. Okulun ortasında, öğretmenlerin gözlerinin önünde dudak dudağa gelen iki öğrenci, sosyal medyada yankı uyandırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…