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01 Eki 2022 - 21:27

Survivor Batuhan Karacakaya’nın Sevgilisi Bir İçim Su! Aleyna Çalışkan Defterini Kapattı; Yeni Sevgilisiyle Twitter’ı Birbirine Kattı! “Güzelden Anlıyor! Yengeye Bak Be!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da üst üste iki yıl bulunan Batuhan Karacakaya’nın sevgilisi sonunda ortaya çıktı! Adeta bir içim su olan Karacakaya’nın sevgilisi, sosyal medyayı salladı! Aleyna Çalışkan’la yollarını tamamen ayıran Batuhan Karacakaya, yeni sevgilisiyle Twitter’ı ayağa kaldırdı İşte “Yengeye bak be! Batuhan güzelden anlıyor” yorumlarına neden olan o paylaşım…