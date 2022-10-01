- 01 Eki 2022 - 21:27

Survivor Batuhan Karacakaya’nın Sevgilisi Bir İçim Su! Aleyna Çalışkan Defterini Kapattı; Yeni Sevgilisiyle Twitter’ı Birbirine Kattı! “Güzelden Anlıyor! Yengeye Bak Be!”

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’da üst üste iki yıl bulunan Batuhan Karacakaya’nın sevgilisi sonunda ortaya çıktı! Adeta bir içim su olan Karacakaya’nın sevgilisi, sosyal medyayı salladı! Aleyna Çalışkan’la yollarını tamamen ayıran Batuhan Karacakaya, yeni sevgilisiyle Twitter’ı ayağa kaldırdı İşte “Yengeye bak be! Batuhan güzelden anlıyor” yorumlarına neden olan o paylaşım…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen ve “Dünyanın en zor yarışması” olarak bilinen Survivor’da üst üste iki yıl geçiren Batuhan Karacakaya, yarışmada büyük bir fan kitlesine sahip olmuştu. Yarışmadan sonra hayatına kaldığı yerden devam eden Batuhan Karacakaya’nın geçtiğimiz yıllarda adı Aleyna Çalışkan’la anılmıştı ama yarışma sonrasında ikilinin birbirini takipten çıkması aşkın bittiğini göstermişti. Peki, neler oluyor?

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01 Eki 2022 - 21:27 Ankara- Yaşam

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