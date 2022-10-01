Tozluyaka Dizisinden Cemre’nin Ne Zaman Diziden Ayrılacağı Belli Oldu! Senarist Öyle Bir Hamle Yaptı Ki… “Harcandı!” Tepkiler Yığınla Geliyor…
FOX TV ekranlarının iddialı dizileri arasında yerini alan Tozluyaka’da Cemre karakterine hayat veren Ecem Çalhan’ın diziden ne zaman ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü. Senaristten gelen hamle, “Cemre resmen harcandı” yorumlarına neden oldu! Tepkileri yığınla alan Tozluyaka dizisi sosyal medyaya damgasını vurdu! Peki, Tozluyaka’nın Cemre’si ne zaman diziden ayrılacak?
Başrollerinde Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Kaan Miraç Sezen, Ulvi Kahyaoğlu ve Serra Pirinç gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Tozluyaka, ilginç hikayesiyle seyircileri ekranlara kilitliyordu. Vefa’nın ölümünden sonra her şey daha çok köşeye sıkışmıştı ki bu ölümlerine bir de Cemre’nin ölümü eklenmişti. Peki, Tozluyaka dizisinden Cemre ne zaman ayrılacak?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.