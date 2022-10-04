Eser Yenenler’e Berfu Yener Darbesi! Evlenmeden Önce Öyle Bir Şey Yaşamışlar Ki… “Allah Yardımcın Olsun!” Yorumlar Arka Arkaya…

Türkiye ekranlarının yeni eğlencesi olan Doğu Demirkol ile Alelade Show programı, geçtiğimiz gün Star TV ekranlarındaki yerini yeni bölümü ile aldı. Yeni bölümünde konuk ettiği isimler ile seyircisini bir kez daha ekran başına kilitleyen Doğu Demirkol ile Alelade Show programı, Eser ve Berfu Yenenler çiftini de stüdyosunda ağırladı. Öte yandan Doğu Demirkol ile Alelade Show programında Eser ve Berfu Yenenler’den gelen itiraf herkesi şaşırttı! Peki, Doğu Demirkol ile Alelade Show programının son bölümünde neler yaşandı? Eser ve Berfu Yenenler çifti, ne itiraf etti? İşte, detaylar…

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