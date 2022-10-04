Türkiye'de En Yaşanabilir Şehirler Belli Oldu! Sıralamada Ankara'da Var! Çok Şaşıracaksınız...
Hava temizliğinden iş bulma oranlarına kadar Türkiye’nin şehirlerini pek çok kategoride ele alan Forbes, Türkiye'de en yaşanabilir şehirleri listelerini 2022 yılı için de açıkladı. Yaşamak ve çalışmak için en iyi koşullara sahip olan illeri genel endeks puanına göre sıralayan Forbes, listede Ankara’ya da yer verdi. İşte detaylar...
Hava temizliğinden iş bulma oranlarına kadar Türkiye’nin şehirlerini pek çok kategoride ele alan Forbes, Türkiye'de en yaşanabilir şehirleri listelerini 2022 yılı için de açıkladı. Yaşamak ve çalışmak için en iyi koşullara sahip olan illeri genel endeks puanına göre sıralayan Forbes, listede Ankara’ya da yer verdi. Başkent Ankara’nın listedeki yeri ise, herkesi şaşırttı! Peki, Türkiye’nin yaşamın en ucuz olduğu şehirleri hangisi? Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri hangisi? Ankara, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesinde kaçıncı sırada? İşte, detaylar…
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04 Eki 2022 - 11:31 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.