Türkiye'de En Yaşanabilir Şehirler Belli Oldu! Sıralamada Ankara'da Var! Çok Şaşıracaksınız...

Hava temizliğinden iş bulma oranlarına kadar Türkiye’nin şehirlerini pek çok kategoride ele alan Forbes, Türkiye'de en yaşanabilir şehirleri listelerini 2022 yılı için de açıkladı. Yaşamak ve çalışmak için en iyi koşullara sahip olan illeri genel endeks puanına göre sıralayan Forbes, listede Ankara’ya da yer verdi. Başkent Ankara’nın listedeki yeri ise, herkesi şaşırttı! Peki, Türkiye’nin yaşamın en ucuz olduğu şehirleri hangisi? Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri hangisi? Ankara, Türkiye’nin en yaşanabilir şehirleri listesinde kaçıncı sırada? İşte, detaylar…

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