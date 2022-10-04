- 04 Eki 2022 - 11:59 G: 04 Eki 2022 - 12:05

Akaryakıt Alacaklara Büyük Müjde Verildi! Kallavi İndirim Benzin İstasyonlarını Doldurdu! 4 Ekim LPG, Motorin ve Benzin Fiyatları…

Emtia enerji borsalarında düşüş trendinde seyreden brent tipi petrolün varil fiyatları, ekim ayına güçlü başlasa da eski değerlerine ulaşamadığı için aradaki farkın pompaya indirim olarak yansımasının beklentisi arttı. İşte Akaryakıtta meydana gelece indirimin detayları...

Emtia enerji borsalarında düşüş trendinde seyreden brent tipi petrolün varil fiyatları, ekim ayına güçlü başlasa da eski değerlerine ulaşamadığı için aradaki farkın pompaya indirim olarak yansımasının beklentisi arttı. 4 Ekim 2022 tarihi itibariyle indirim beklentisi olduğunu belirten sektör kaynakları, brent tipi petrolün varil fiyatlarındaki gerilemeye işaret etti. Peki, brent tipi petrolün varil fiyatları ne kadar, kaç dolar? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Ekim LPG, motorin ve benzin fiyatları…

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04 Eki 2022 - 11:59 - Gündem

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