Pınar Deniz Göğüs Arasından Göbeğine Kadar Açılan Dekoltesiyle… Yaktı Yıktı, 0 Kusur Fiziğiyle Yürekleri Hoplattı! “Vay Maşallah!” Ortalık Yangın Yeri…

Yiğit Kirazcı’yla ayrılık kararı aldıktan sonra kalbini uzun bir süre aşka kapatan Pınar Deniz, sık sık rol arkadaşı olan Kaan Urgancıoğlu’yla aşk dedikodularına karışıyordu ama Pınar Deniz iddiaları yalanlıyordu. Çok geçmeden Pınar Deniz’in yeni aşkının Kaan Yıldırım olduğu ortaya çıkmıştı. Sevilen isim Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilenler…

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