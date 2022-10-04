- 04 Eki 2022 - 11:57 G: 04 Eki 2022 - 12:13

Pınar Deniz Göğüs Arasından Göbeğine Kadar Açılan Dekoltesiyle… Yaktı Yıktı, 0 Kusur Fiziğiyle Yürekleri Hoplattı! “Vay Maşallah!” Ortalık Yangın Yeri…

Yargı dizisine hayat verdiği Ceylin karakteriyle 2022 yılında yıldızı parlayan oyuncular arasında yerini alan Pınar Deniz, göğüs arasından göbeğine kadar açılan dekoltesiyle resmen yaktı yıktı! 0 kusur fiziğiyle yürekleri hoplatan başarılı oyuncu Pınar Deniz, ortalığı yangın yerine çevirince “Vay maşallah” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yiğit Kirazcı’yla ayrılık kararı aldıktan sonra kalbini uzun bir süre aşka kapatan Pınar Deniz, sık sık rol arkadaşı olan Kaan Urgancıoğlu’yla aşk dedikodularına karışıyordu ama Pınar Deniz iddiaları yalanlıyordu. Çok geçmeden Pınar Deniz’in yeni aşkının Kaan Yıldırım olduğu ortaya çıkmıştı. Sevilen isim Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilenler…

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04 Eki 2022 - 11:57 Ankara- Yaşam

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