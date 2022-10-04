Hangi Burcun İşi Bir Türlü Rast Gitmiyor? İşte Belayı Çeken Burçlar…
Burçların sahip olduğu karakteristik özellikler kadar yönetildikleri gezegenler ve gökyüzündeki tutulmalardan yeni ay oluşumlarına kadar pek çok hareketten etkilenmeleriyle birlikte elde ettikleri şanslar da farklı oluyor. Bazı burçların doğduğu günden itibaren adeta bal yalamış gibi her işi yolunda giderken; bazı burçların ise başı bir türlü beladan kurtulmuyor. Sizde işleri bir türlü rast gitmeyen burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Burçların sahip olduğu karakteristik özellikler kadar yönetildikleri gezegenler ve gökyüzündeki tutulmalardan yeni ay oluşumlarına kadar pek çok hareketten etkilenmeleriyle birlikte elde ettikleri şanslar da farklı oluyor. Bazı burçların doğduğu günden itibaren adeta bal yalamış gibi her işi yolunda giderken; bazı burçların ise başı bir türlü beladan kurtulmuyor. Son derece şanssız olan bu burçların düşük olan auraları, onların işlerinin de ters gitmesine neden oluyor! Peki, hangi burcun işi bir türlü rast gitmiyor? İşte belayı çeken burçlar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
04 Eki 2022 - 12:14 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.