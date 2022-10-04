Hangi Burcun İşi Bir Türlü Rast Gitmiyor? İşte Belayı Çeken Burçlar…

Burçların sahip olduğu karakteristik özellikler kadar yönetildikleri gezegenler ve gökyüzündeki tutulmalardan yeni ay oluşumlarına kadar pek çok hareketten etkilenmeleriyle birlikte elde ettikleri şanslar da farklı oluyor. Bazı burçların doğduğu günden itibaren adeta bal yalamış gibi her işi yolunda giderken; bazı burçların ise başı bir türlü beladan kurtulmuyor. Son derece şanssız olan bu burçların düşük olan auraları, onların işlerinin de ters gitmesine neden oluyor! Peki, hangi burcun işi bir türlü rast gitmiyor? İşte belayı çeken burçlar…

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