Depresiflik ya da pozitiflik tıpkı sinirlilik ya da sakinlik gibi karakteristik bir özellik olarak tanımlanıyor. İşin içine karakter girdiğinde ise, kuşkusuz en büyük etkiyi gösteren şey sahip olunan burçlar oluyor. Bu bağlamda bazı burçlar ne olursa olsun yaşama tutunmayı ve pozitifliği seçerken; bazı burçlar ise, bunun tam aksine ne olursa olsun hayattan zevk almayan ve hep negatifliği seçen kimseler olarak tanınıyor. Hayatın olumsuz yanlarını görmekte gerçek bir usta olan bu burçların her şeyden vazgeçtiğini söylemek de mümkün oluyor! Peki, hangi burç her şeyden vazgeçti? İşte uçurumun kenarında hisseden burçlar…

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