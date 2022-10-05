Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Ekim 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

Ankara 20 Eylül 2022 Elektrik Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bir süredir devam eden elektrik altyapısı çalışmalarının ekim ayında süreceğini ilan eden Başkent EDAŞ, bu çalışmalara hızla başladı. Çalışmaları bugün de gerçekleştireceği öğrenilen Başkent EDAŞ tarafından bu çalışmaların elektrik kesintileri ortaya çıkaracağı ilçeler netleşti. Peki, 5 Ekim 2022 Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? 5 Ekim 2022 Ankara'da elektrik ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

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