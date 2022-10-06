Şimdilerde 2022 yılının en iyi aşçısını aramaya başlamış olan MasterChef Türkiye yarışması, eski sezon yarışmacılarını konuk edeceğini duyurdu. Yarışmaya ilk sezon yarışmacılarından birini de konuk etmeye hazırlanan MasterChef Türkiye yarışması, Şırdancı lakabı bulunan Mehmet Sur’u yeni bölümde yeniden seyirci ile buluşturmak için hazırlıklarını tamamladı. Bu haberin ardından ise, Mehmet Sur’un yaşamı merak edilmeye başlandı! Peki, Masterchef Şırdancı Mehmet Sur kimdir? Şırdancı Mehmet Sur nereli, kaç yaşında? Masterchef Şırdancı Mehmet Sur şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...