Masterchef Şırdancı Mehmet Sur Kimdir? Şırdancı Mehmet Sur Nereli, Kaç Yaşında?
Şimdilerde 2022 yılının en iyi aşçısını aramaya başlamış olan MasterChef Türkiye yarışması, eski sezon yarışmacılarını konuk edeceğini duyurdu. Yarışmaya ilk sezon yarışmacılarından birini de konuk etmeye hazırlanan MasterChef Türkiye yarışması, Şırdancı lakabı bulunan Mehmet Sur’u yeni bölümde yeniden seyirci ile buluşturmak için hazırlıklarını tamamladı. İşte Şırdancı Mehmet Sur ile ilgili detaylar...
Şimdilerde 2022 yılının en iyi aşçısını aramaya başlamış olan MasterChef Türkiye yarışması, eski sezon yarışmacılarını konuk edeceğini duyurdu. Yarışmaya ilk sezon yarışmacılarından birini de konuk etmeye hazırlanan MasterChef Türkiye yarışması, Şırdancı lakabı bulunan Mehmet Sur’u yeni bölümde yeniden seyirci ile buluşturmak için hazırlıklarını tamamladı. Bu haberin ardından ise, Mehmet Sur’un yaşamı merak edilmeye başlandı! Peki, Masterchef Şırdancı Mehmet Sur kimdir? Şırdancı Mehmet Sur nereli, kaç yaşında? Masterchef Şırdancı Mehmet Sur şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
06 Eki 2022 - 08:54 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.