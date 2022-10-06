Masterchef Gamze Saç Baş Yolduruyor! Şefler Bile Yaka Silkti; Yaptığı Hatalar Gibi Kabul Edilir Gibi Değil… “Beş Çocuğunun Yanına Git!”
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Gamze Tosun, saç baş yoldurdu! Şeflerin bile yaka silkmesine neden olan Gamze Tosun’un yaptığı hatalar ise kabul edilir cinsten bulunmadı! İşte “Beş çocuğunun yanına git artık Gamze!” dedirten o anlar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, Karadeniz yemeklerini yaparak en iyisini başarmaya çalışmıştı. Mavi takımın oyunu kazanmasıyla birlikte Kırmızı takım oyuncuları bireysellik mücadelesi vermeye çalışmışlardı. Kırmızı takım oyuncusu olan Gamze’nin yaptıkları ise hem şefleri hem de seyircileri çileden çıkarttı! İşte evine dönmesi için yorumlar alan Gamze Tosun’un yaptıkları…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.