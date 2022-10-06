Masterchef Gamze Saç Baş Yolduruyor! Şefler Bile Yaka Silkti; Yaptığı Hatalar Gibi Kabul Edilir Gibi Değil… “Beş Çocuğunun Yanına Git!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, Karadeniz yemeklerini yaparak en iyisini başarmaya çalışmıştı. Mavi takımın oyunu kazanmasıyla birlikte Kırmızı takım oyuncuları bireysellik mücadelesi vermeye çalışmışlardı. Kırmızı takım oyuncusu olan Gamze’nin yaptıkları ise hem şefleri hem de seyircileri çileden çıkarttı! İşte evine dönmesi için yorumlar alan Gamze Tosun’un yaptıkları…

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