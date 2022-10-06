- 06 Eki 2022 - 16:01

Masterchef Serpilay’ın Sevgilisinden Kalpleri Acıtan Haber! Yataktan Çıkamaz Hale Geldi; Ağlamaktan İçi Dışına Çıktı… “Sana Kim Dayansın Ki!” Neler Oluyor?

TV8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Serpilay’a sevgilisinden paramparça eden bir haber geldi! Yataktan çıkamaz bir hale gelen Serpilay’ın ağlamaktan içinin dışına çıktı! “Sana kim dayansın be!” yorumlarını alan Serpilay Salkım, ağızların açık kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef’in son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında Karadeniz mutfağı mücadelesi verilmişti. Yarışmaya konuk olarak katılan eski yarışmacılar; Mehmet Sur, Suna Aydın, Tahsin Küçük ve Eray Aksungur ise lezzetli tabakları seçerek oylama yapmıştı. Mavi takım ise oyunu kazanan taraf olmuştu. Mavi takım oyuncusu olan Serpilay ise herkesi şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…

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06 Eki 2022 - 16:01 Ankara- Yaşam

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