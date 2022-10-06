Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Üç Ayların İsimleri Neler? Üç Ayların Başlangıcı Diyanet Tarafından Açıklandı!
İslamiyet inancına göre, bir yılın içerisinde pek çok önemli hadise ve ay bulunuyor. Bu ayların özellikle üç ayı, hicri takvimindeki adlarına göre günümüze kadar önemini korumayı başarıyor. Bu üç ayların başlangıcıyla birlikte yılın en mübarek dönemlerine adım atan Müslümanlar, 2023 yılının başlamasına aylar kala, Türkiye’deki Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yılın takviminin açıklayıp, açıklanmadığını merak ediyor. İşte detaylar...
İslamiyet inancına göre, bir yılın içerisinde pek çok önemli hadise ve ay bulunuyor. Bu ayların özellikle üç ayı, hicri takvimindeki adlarına göre günümüze kadar önemini korumayı başarıyor. Bu üç ayların başlangıcıyla birlikte yılın en mübarek dönemlerine adım atan Müslümanlar, 2023 yılının başlamasına aylar kala, Türkiye’deki Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yılın takviminin açıklayıp, açıklanmadığını merak ediyor. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? Üç ayların isimleri neler? Üç ayların başlangıcı diyanet tarafından açıklandı mı? İşte, detaylar…
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06 Eki 2022 - 12:24 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.