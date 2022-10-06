Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Üç Ayların İsimleri Neler? Üç Ayların Başlangıcı Diyanet Tarafından Açıklandı!

İslamiyet inancına göre, bir yılın içerisinde pek çok önemli hadise ve ay bulunuyor. Bu ayların özellikle üç ayı, hicri takvimindeki adlarına göre günümüze kadar önemini korumayı başarıyor. Bu üç ayların başlangıcıyla birlikte yılın en mübarek dönemlerine adım atan Müslümanlar, 2023 yılının başlamasına aylar kala, Türkiye’deki Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu yılın takviminin açıklayıp, açıklanmadığını merak ediyor. Peki, üç aylar ne zaman başlıyor? Üç ayların isimleri neler? Üç ayların başlangıcı diyanet tarafından açıklandı mı? İşte, detaylar…

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