Merve Boluğur ve Mert Aydın Yaptı Yapacağını! “Tencere Kapak Misali!” Düğün Günü Yaptıkları Şok Etti; Hiç Yüzleri Kızarmadı!
Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın arasındaki dört aylık ilişki, evlilik ile taçlandı. Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinin düğünde yaşananlar tek tek ortaya çıkmaya başladıkça, adete sosyal medyanın dedikodu kazanı da kaynamaya başladı. İşte çiftin evliliği bile birlikte ortaya çıkan dedikodu ve detaylar...
Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın arasındaki dört aylık ilişki, evlilik ile taçlandı. Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinin düğünde yaşananlar tek tek ortaya çıkmaya başladıkça, adete sosyal medyanın dedikodu kazanı da kaynamaya başladı. Özellikle de Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın düğününde TikTok fenomeni Cellat’a yaptıkları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Peki, Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın düğününde neler yaşandı? Merve Boluğur ve Mert Aydın, Cellat’a ne yaptı? İşte, detaylar…
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07 Eki 2022 - 08:48 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.