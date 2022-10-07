Merve Boluğur ve Mert Aydın Yaptı Yapacağını! “Tencere Kapak Misali!” Düğün Günü Yaptıkları Şok Etti; Hiç Yüzleri Kızarmadı!

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın arasındaki dört aylık ilişki, evlilik ile taçlandı. Geçtiğimiz günlerde nikah masasına oturan Merve Boluğur ve Mert Aydın çiftinin düğünde yaşananlar tek tek ortaya çıkmaya başladıkça, adete sosyal medyanın dedikodu kazanı da kaynamaya başladı. Özellikle de Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın düğününde TikTok fenomeni Cellat’a yaptıkları sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Peki, Merve Boluğur ve Mert Aydın’ın düğününde neler yaşandı? Merve Boluğur ve Mert Aydın, Cellat’a ne yaptı? İşte, detaylar…

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