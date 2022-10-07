İnsanların karakterleri ne kadar doğru ya da düzgün olursa olsun, bazen şansı çevresinden ya da ilişkilerinden yana bir türlü gülmüyor. Bu kişilerin auraları ve şanslı olmaları ile yakından alakalı iken, şans denince oldukça etkili bir faktör olan burçları saymamak olmuyor. Bu bağlamda bazı burçların etrafından güveneceği hiç kimse kalmamışken, bu şansla giderse, hayatı boyunca güvenecekleri kimseleri de bulamayacağa benziyor! Peki, hangi burcun güvendiği dağlar kayak pisti oldu? İşte çevresinde “adam” diyeceği kişi bulunmayan burçlar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...