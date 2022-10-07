Hangi Burcun Güvendiği Dağlar Kayak Pisti Oldu? İşte Çevresinde “Adam” Diyeceği Kişi Bulunmayan Burçlar…
İnsanların karakterleri ne kadar doğru ya da düzgün olursa olsun, bazen şansı çevresinden ya da ilişkilerinden yana bir türlü gülmüyor. Bu kişilerin auraları ve şanslı olmaları ile yakından alakalı iken, şans denince oldukça etkili bir faktör olan burçları saymamak olmuyor. Sizde güvendiği dağlar resmen kayak pisti olan burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
İnsanların karakterleri ne kadar doğru ya da düzgün olursa olsun, bazen şansı çevresinden ya da ilişkilerinden yana bir türlü gülmüyor. Bu kişilerin auraları ve şanslı olmaları ile yakından alakalı iken, şans denince oldukça etkili bir faktör olan burçları saymamak olmuyor. Bu bağlamda bazı burçların etrafından güveneceği hiç kimse kalmamışken, bu şansla giderse, hayatı boyunca güvenecekleri kimseleri de bulamayacağa benziyor! Peki, hangi burcun güvendiği dağlar kayak pisti oldu? İşte çevresinde “adam” diyeceği kişi bulunmayan burçlar…
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07 Eki 2022 - 13:06 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.