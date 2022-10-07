Somer Sivrioğlu’nun Sevgili İtirafı Dudakları Uçuklattı! Eski Eşiyle Boşanma Sebebini Tek Tek Açıkladı; Tüyler Ürperdi! Meğer…

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye 2022 yarışmasının jüri üyeliği koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu, yıllar sonra boşanma davasına ilişkin konuştu. Eski eşinden bahseden Somer Sivrioğlu’ndan katıldığı programda bir de itiraf geldi! Peki, Somer Sivrioğlu boşanmasıyla ilgili ne dedi? Somer Sivrioğlu neyi itiraf etti? Somer Sivrioğlu neden boşandı? İşte, detaylar…

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