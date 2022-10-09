Masterchef Metin’in Nişanlısı Güzelliğiyle Büyüledi! “Metin Nasıl Bir Sevap İşledin!” Kaşı, Gözü, Bakışları... Kalemle Çizilmiş Gibi! Görenler Hayran Kaldı!
Tv8 ekranlarının favori yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Metin’in nişanlısı, dün akşam yayınlanan bölümde görülünce milyonlar büyülendi kaldı. Güzelliği karşısına adeta eriten Metin’in nişanlısı için “Metin sen nasıl bir sevap işledin” yorumlarında bulundular! Kaşı, gözü ve bakışlarıyla adeta kalemle çizilmiş havası veren isim, görenleri hayran bıraktı! İşte merak edilenler…
Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı, “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef, herkesin dikkatini üzerine çekmişti. Yarışmanın son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, ödül oyunu için mücadele vermişti. Aileleriyle kahvaltı yapacaklarını öğrenen yarışmacılar, canla başla mücadele vermiş ve gün sonunda; Çağatay, Metin ve Yağız kazanan isimler olmuşlardı. Metin’in nişanlısı ve kız kardeşi yarışmada görünmüştü. Metin’in güzeller güzeli nişanlısını görenler ise şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.