Masterchef Metin’in Nişanlısı Güzelliğiyle Büyüledi! “Metin Nasıl Bir Sevap İşledin!” Kaşı, Gözü, Bakışları... Kalemle Çizilmiş Gibi! Görenler Hayran Kaldı!

Acun Medya’nın ekranlara taşıdığı, “Dünyanın en zor yemek yarışması” olarak bilinen Masterchef, herkesin dikkatini üzerine çekmişti. Yarışmanın son bölümünde Mavi takım ve Kırmızı takım, ödül oyunu için mücadele vermişti. Aileleriyle kahvaltı yapacaklarını öğrenen yarışmacılar, canla başla mücadele vermiş ve gün sonunda; Çağatay, Metin ve Yağız kazanan isimler olmuşlardı. Metin’in nişanlısı ve kız kardeşi yarışmada görünmüştü. Metin’in güzeller güzeli nişanlısını görenler ise şok içerisinde kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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