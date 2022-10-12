Masterchef Hamza Mercimek’ten Müjdeli Haber! İki Böbreğini de Kaybetmiş, Çareleri Tüketmişti! Gelen Açıklama Ortalığı Salladı… Son Sağlık Durumu...
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Hamza Mercimek’ten gelen son dakika haberi, ortalığı karıştırdı. İki böbreğini de kaybettiğini açıklayan Hamza Mercimek, milyonların yüreklerini sızlatmıştı. Gelen son dakika açıklaması ise ortalığı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 2021 sezonunda boy gösteren Hamza Mercimek, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. İddialı duruşuyla yarışmada fırtınalar estiren Hamza Mercimek’ten gelen kötü haber, şok etkisi yaratmıştı. Gündemi sallayıp geçen Hamza Mercimek’in sağlık durumu hakkında gelen son dakika açıklaması ortalığı inletti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.