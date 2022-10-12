- 12 Eki 2022 - 07:32 G: 12 Eki 2022 - 07:33

Masterchef Hamza Mercimek’ten Müjdeli Haber! İki Böbreğini de Kaybetmiş, Çareleri Tüketmişti! Gelen Açıklama Ortalığı Salladı… Son Sağlık Durumu...

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te bulunan Hamza Mercimek’ten gelen son dakika haberi, ortalığı karıştırdı. İki böbreğini de kaybettiğini açıklayan Hamza Mercimek, milyonların yüreklerini sızlatmıştı. Gelen son dakika açıklaması ise ortalığı ayağa kaldırdı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Masterchef yarışmasının 2021 sezonunda boy gösteren Hamza Mercimek, sosyal medyada yankı uyandırmıştı. İddialı duruşuyla yarışmada fırtınalar estiren Hamza Mercimek’ten gelen kötü haber, şok etkisi yaratmıştı. Gündemi sallayıp geçen Hamza Mercimek’in sağlık durumu hakkında gelen son dakika açıklaması ortalığı inletti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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12 Eki 2022 - 07:32 Ankara- Yaşam

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