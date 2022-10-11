Demet Özdemir’e Kaynana Darbesi! Daha Evleneli Birkaç Hafta Olmuştu; Yaşananlar Şok İçerisinde Bırakıyor! Sevişme Sahnelerinden Sonra İpler Koptu! Neler Oluyor?
Gündemi sallayan Demet Özdemir’e gelen kaynana darbesi şok içerisinde bıraktı! Daha evleneli birkaç hafta olmuştu ama yaşananlar ağızları açık bıraktı. Sevişme sahnelerinden sonra ipler resmen inceldiği yerden koptu! Peki, neler oluyor?
Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda biricik sevgilisiyle evlenme kararı vermişti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğünleri günlerce konuşulmuştu. Demet Özdemir’in gelinliği halı kaydırmazına ve sinekliğe benzetilmişti. Bu yorumlara üzüldüğünü açıklayan Demet Özdemir’e şimdiden kaynanasından öyle bir darbe geldi ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.