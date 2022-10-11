Demet Özdemir’e Kaynana Darbesi! Daha Evleneli Birkaç Hafta Olmuştu; Yaşananlar Şok İçerisinde Bırakıyor! Sevişme Sahnelerinden Sonra İpler Koptu! Neler Oluyor?

Şubat ayında evlenme teklifi alan Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda biricik sevgilisiyle evlenme kararı vermişti. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un düğünleri günlerce konuşulmuştu. Demet Özdemir’in gelinliği halı kaydırmazına ve sinekliğe benzetilmişti. Bu yorumlara üzüldüğünü açıklayan Demet Özdemir’e şimdiden kaynanasından öyle bir darbe geldi ki, ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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