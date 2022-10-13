Selin Ciğerci Müzik Dünyasına Giriyor! O İsimler Büyük Risk Altında… İmzaları Attı! Gökhan Çıra’dan 5 Dakikada Boşanmıştı...

2019 yılında evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çifti, 2022 yılında boşanma kararı almıştı. Aynı yıl içerisinde bir kez daha evlenip bir kez daha boşanan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin, ikinci mahkemesi sadece 5 dakikada sonuçlanmıştı. Bir daha yan yana gelmeyen ikilinin kısa bir süre önce barıştıklarına dair görseller ortaya çıkmıştı. Peki, Selin Ciğerci nasıl bir karar aldı?

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