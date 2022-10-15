Tarım Kredi Market Ekim Ayının Son İndirimini Yaptı! Hafta Sonuna Özel Ayçiçek Yağı, Çay ve Şeker Fiyatları Düştü! Eğer Bugün Gidip Almazsanız…
Türkiye’de vatandaşlar gibi üreticiyi de desteklemek adına hayata geçirilmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, uygun fiyatlı alışveriş sunmayı bu ay da sürdürdü. Bu ay itibariyle pek çok üründe indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu ayın ilk indirimlerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. İşte detaylar...
Türkiye’de vatandaşlar gibi üreticiyi de desteklemek adına hayata geçirilmiş olan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, uygun fiyatlı alışveriş sunmayı bu ay da sürdürdü. Bu ay itibariyle pek çok üründe indirime giden Tarım Kredi Kooperatifi marketleri, bu ayın ilk indirimlerini geçtiğimiz günlerde açıkladı. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirim listesinde ayçiçek yağları da yer aldı.
Peki, Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin ekim ayı indirimleri neler? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde ayçiçek yağı kaç TL, ne kadar? Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin indirimleri ne zaman sona erecek? İşte, detaylar…
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15 Eki 2022 - 12:42 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.